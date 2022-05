Warszawa: Rusza elektroniczna rekrutacja do szkół średnich

Od dziś uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do warszawskich liceów, techników i branżowych szkół I stopnia. Na wybór placówki i złożenie wniosku ósmoklasiści mają czas do 20 czerwca do godz. 15 - przekazał w poniedziałek stołeczny ratusz.

Nieco mniej czasu mają kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Wnioski można składać do 30 maja do godz. 15. Jak przypomniał ratusz trzeba to zrobić niezależnie od miejsca umieszczenia tych oddziałów na swojej liście preferencji.

"Szacujemy, że w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, weźmie udział około 33 tys. kandydatów. Będą to zarówno uczniowie z miejskich publicznych szkół podstawowych, ale także m.in. ze szkół niepublicznych czy placówek spoza Warszawy" - powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

W wyniku reformy edukacji z 2014 roku w tym roku do rekrutacji przystąpi półtora rocznika ósmoklasistów. Wówczas, do pierwszych klas szkół podstawowych poszły dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku oraz cały rocznik z 2007 roku.

"Z powodu kumulacji tych roczników, na najbliższy rok szkolny zwiększyliśmy o około 10 tys. liczbę miejsc w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto, gdzie uruchomimy łącznie 965 oddziałów klas pierwszych" - dodała wiceprezydent.

Uczniowie ostatnich klas warszawskich publicznych szkół podstawowych mogą rejestrować wnioski o przyjęcie do szkoły w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/. Ósmoklasiści korzystają z zakładki "Zaloguj się" i wprowadzają login oraz hasło, które otrzymali w swoich szkołach podstawowych.

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych: niepublicznych, artystycznych, spoza Warszawy samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki "Zgłoś kandydaturę" i wprowadzając swój numer PESEL. Kandydaci mogą wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez miasto, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, w tym harmonogram działań kandydata w elektronicznym systemie znajduje się na stronie Biura Edukacji https://edukacja.um.warszawa.pl/.

Aby pomóc ośmioklasistom w wyborze szkoły, miejskie Biuro Edukacji przygotowało informator "Wybierz szkołę dla siebie", dostępny na miejskiej stronie. Jak przekazał ratusz w poradniku znajdują się krótkie opisy zawodów, wykaz techników, szkół branżowych I stopnia oraz liceów ogólnokształcących. Wygodne mapy pomogą zlokalizować szkołę w wybranej dzielnicy. Jest w nim wszystko o rekrutacji - terminy, zasady, ale również, czym kierować się przy wyborze szkoły. Dodatkowo w poradniku znajdują się informacje o bursach i internatach.

Od 16 maja do 20 czerwca uczniowie wypełniają wnioski w systemie i składają szkołach pierwszego wyboru. Wnioski mogą złożyć osobiście w szkołach lub elektronicznie (do 30 maja wnioski składają kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych). Od 2 czerwca do 13 czerwca odbędą się sprawdziany do klas dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, próby sprawności sportowej. Do 15 czerwca opublikowane zostaną wyniki sprawdzianów i prób sprawności. Od 24 czerwca do 13 lipca uczniowie muszą złożyć kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 20 lipca opublikowane zostaną listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 21 lipca do 27 lipca należy potwierdzić chęć przyjęcia. 28 lipca opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.