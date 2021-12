Warszawa: Rusza wielka akcja żoliborskich życzeń świątecznych

Świąteczną akcję przygotował żoliborski ratusz. Mieszkańcy dzielnicy mogą składać życzenia bożonarodzeniowe innym mieszkańcom i sąsiadom zawieszając je na choince ustawionej w holu ratusza Żoliborza.

"Ruszamy z II edycją +Wielkich Żoliborskich Życzeń Świątecznych+" - przekazał w poniedziałek żoliborski ratusz, dodając, że w holu Urzędu Dzielnicy Żoliborz stoi nieubrana, świąteczna choinka. "Wzorem ubiegłego roku, chcemy przybrać ją życzeniami świątecznymi i noworocznymi od mieszkańców Żoliborza dla… mieszkańców Żoliborza. Każdy, kto chce podzielić się dobrym słowem z naszą lokalną społecznością, może to teraz zrobić za pośrednictwem dzielnicowej choinki" - zaznaczyli urzędnicy.

Każda osoba, która w grudniu odwiedzi urząd dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8, może wypełnić życzeniami świąteczną kartkę. Przygotowane kartki wraz z zawieszką znajdują się w koszyczku, w punkcie informacyjnym urzędu. Na kartce należy wpisać swoje życzenia skierowane do mieszkańców Żoliborza, a następnie udekorować nią choinkę ustawioną przy schodach prowadzących do punktu informacyjnego.

Karteczki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do żoliborskiej świątecznej akcji, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki w godzinach od 8 do 18 oraz od wtorku do piątku od 8 do 16. "Przed pobraniem i wypełnieniem życzeniami żoliborskiej świątecznej kartki, prosimy pamiętać o dezynfekcji rąk" - przypomniał żoliborski ratusz.

Urzędnicy zachęcają również do czytania życzeń zostawionych na świątecznym drzewku przez innych mieszkańców. Choinka z życzeniami jest dostępna dla wszystkich, którzy chcą wczuć się w świąteczny nastrój. "Piszmy życzenia, czytajmy je i wspólnie przygotowujmy się do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. A nasza żoliborska choinka niech ugina się pod kaskadą dobrych słów i serdeczności na kolejny rok!" - przekazali urzędnicy. Zapraszają też mieszkańców do przygotowania własnych kartek oraz ozdób świątecznych i wspólnego dekorowania dzielnicowej choinki.