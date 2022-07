Warszawa: Ruszył plebiscyt Warszawianka Roku 2022

Do 5 sierpnia można zgłaszać swoje kandydatki do tegorocznego plebiscytu Warszawianka Roku 2022 - poinformował w środę stołeczny ratusz.

Jak zaznaczył ratusz, Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy.

"Rozpoczynamy kolejny plebiscyt Warszawianka Roku, kandydatki można zgłaszać do 5 sierpnia. Jeśli znają Państwo wspaniałe, odważne kobiety, które przede wszystkim poświęcają się dla innych, to proszę zgłaszać swoje kandydatury" - zachęca do udziału w plebiscycie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Kandydatki do tytułu Warszawianka Roku 2022 można zgłaszać poprzez stronę internetową https://warszawiankaroku.um.warszawa.pl/2022/ oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej ¬ wypełniony i wydrukowany formularz trzeba wysłać na adres Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy (ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa, z dopiskiem "Warszawianka Roku"). Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 15 listopada 2022 r.

Warszawianka Roku 2021 roku została Wanda Traczyk-Stawska. Na zwyciężczynię oddano rekordową liczbę ponad 51 tysięcy głosów. Kandydatkami zgłoszonymi do tytułu były: Katarzyna Augustynek, Sylwia Chutnik, Kamila Górniak, Marina Hulia, Agnieszka Kępka, Olga Kozierowska, Marta Lempart, Agnieszka Sikora, Magdalena Żagałkowicz.