Warszawa: Rzeźba "Fauna" wraca po latach do parku Skaryszewskiego

Kopia rzeźby "Fauna" po wielu latach z powrotem pojawi się w parku Skaryszewskim. Oryginał zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach.

"Do wczesnych lat dwutysięcznych historycy sztuki i konserwatorzy uważali, że rzeźba "Faun" Jana Biernackiego nigdy w parku Skaryszewskim nie została postawiona. Był taki zamysł, bo do tej pory stoi tam oryginalny granitowy niewielki cokół, ale dowodów na obecność rzeźby w tym miejscu nie było" - przekazał stołeczny konserwator zabytków.

Do odsłonięcia "Fauna" miało dojść 27 marca 1931 roku, już po śmierci jego twórcy. "Dlatego część badaczy snuła przypuszczenia, że może postawiono tam gipsowy odlew pomalowany w kolorze brązu, który z biegiem lat rozpadł się. Inni uważali wręcz przeciwnie - brązowa rzeźba małego fauna stała w parku" - wyjaśnił konserwator.

Na przedwojennych zdjęciach widać inne rzeźby stojące w parku, ale brakowało zdjęć "Fauna". Przełom nastąpił w 2008 roku, kiedy to Muzeum Powstania Warszawskiego przyjęło w darze blisko 100 zdjęć przedwojennej Warszawy. Wśród nich znalazło się zdjęcie "Fauna". Potwierdziło ono, że rzeźba stała na zaprojektowanym z dwóch kamiennych brył postumencie. "Sądząc po braku liści na drzewach i ubraniach siedzących osób na ławkach (płaszcze, kapelusze i czapki) zdjęcie wykonano wczesną wiosną w latach 30" - zaznaczył konserwator.

Pojawił się zatem dowód na to, że Faun stał w parku. "Zachowana w ziemi instalacja wodna potwierdza przypuszczenia, że z pyska delfina tryskała woda. Widać ją na kolejnym zdjęciu, które dostarczyła jedna z warszawianek, bezpośrednio po nagłośnieniu odkrycia w stołecznej prasie" - podkreślił konserwator.

Nie wiadomo jednak kiedy i w jakich okolicznościach rzeźba "Fauna" zaginęła. Jak przekazał konserwator, w 1939 roku w parku rozstawiono stanowiska artyleryjskie, w czasie okupacji z uroków spacerów po parku korzystać mogli tylko Niemcy, a na początku powstania warszawskiego toczyły się na jego terenie walki.

Rzeźba "Fauna" przedstawia postać dziecięcego, bajkowego fauna z różkami na głowie, kopytkami i ogonkiem, który siedzi na futurystycznym delfinie. "Artystyczna wizja prof. Jana Biernackiego swą niecodzienną tematyką nawiązywała do powstałego w II połowie XIX wieku nurtu animalistycznych rzeźb tryumfalnie wkraczających na wystawy, przynoszących swym autorom uznanie, złote medale i sławę. Odlany w brązie faun dopełnił swą awangardową formą galerię międzywojennej rzeźby eksponowanej na terenie praskiego parku" - podkreślił konserwator.

Ustawiono go w południowej części parku, na wschód od głównej alei. Z przekazów archiwalnych wiemy, że obiekt określany był również nazwą "Zdrój", co wynikało z faktu, że z pyska delfina tryskała woda do misy ustawianej u podnóża cokołu. Prowadzone w 2008 roku wokół zachowanego cokołu badania ujawniły obecność instalacji hydraulicznej, doprowadzającej wodę do rzeźby.

Na podstawie archiwalnych zdjęć postanowiono zrekonstruować rzeźbę. Prace nad jej odtworzeniem trwały od 2008 roku. Varsavianiści, miłośnicy przedwojennej Warszawy i Saskiej Kępy, zebrali materiał archiwalny. Dzięki nim można było rozpocząć prace rekonstrukcyjne pod nadzorem Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Ustalono, że kopia "Fauna", dzięki zebranym archiwaliom, współpracy kamieniarzy, rzeźbiarza oraz historyków sztuki, zostanie wykonana w kamieniu. Powstała z inicjatywy byłego burmistrza Pragi-Południe Mateusza Mroza kopia czekała w Domu Kultury Prom na Saskiej Kępie. W 2015 r. wystawiono ją w Galerii Związku Artystów Plastyków przy ul. Mazowieckiej.

"Dzięki cierpliwości, determinacji, wieloletniemu uporowi darczyńcy oraz wspierających go osób, zaangażowaniu zarządzającego terenem Zarządu Zieleni i merytorycznemu wsparciu pracowników Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, rzeźba została ustawiona na zachowanym postumencie. W miejscu bezpowrotnie utraconego oryginału" - przekazał konserwator.

W parku Skaryszewskim stoją inne wspaniałe rzeźby. "Tancerka" Stanisława Jackowskiego, "Kąpiąca się" Olgi Niewskiej, czy "Rytm" Henryka Kuny. Park, przed wojną otrzymał imię Ignacego Jana Paderewskiego. Stworzony w stylu krajobrazowym przez Henryka Szaniora w 1905 roku był i jest ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy. Wiązał się także z ideą Wielkiej Wystawy Krajowej, którą chciano ulokować w jego pobliżu.

W 2009 popularny "Skaryszak" uzyskał tytuł Najpiękniejszego Parku w Polsce oraz trzecią lokatę w konkursie Najpiękniejszy Park w Europie.