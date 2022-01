Warszawa: Są jeszcze wolne miejsca na "Zimę w Mieście"

W tej chwili na akcję "Zima w Mieście" mamy zapisanych około 5 tysięcy dzieci. Na oba turnusy pozostało jeszcze nieco ponad 3 tysiące wolnych miejsc - przekazała w piątek rzecznik stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk.

Na Mazowszu ferie zimowe rozpoczynają się już w poniedziałek 31 stycznia i potrwają do 13 lutego. Kolejny raz stołeczny ratusz organizuje akcję "Zima w Mieście" podczas której warszawscy uczniowie mogą skorzystać z oferty zajęć, które zapewniają ośrodki sportu i rekreacji, miejskie biura i urzędy dzielnic, szkoły oraz organizacje pozarządowe działające w obszarach edukacji, sportu i rekreacji, turystyki i kultury.

Dzieci znajdą opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7-8 do 16-17. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

"Są jeszcze wolne miejsca. W tej chwili na akcję "Zima w Mieście" mamy zapisanych około 5 tysięcy dzieci. Na oba turnusy pozostało jeszcze nieco ponad 3 tysiące wolnych miejsc" - przekazała w piątek rzecznik stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk.

Zapisać dziecko można w każdej chwili pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents/main.action

Warszawska akcja "Zima w Mieście" 2022 organizowana jest w formie półkolonii zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. "Te wytyczne to jedyne narzędzie, którym, możemy i będziemy dysponować" - przekazał stołeczny ratusz.

Zgodnie z zaleceniami ograniczone do niezbędnego minimum będzie przebywanie w FPE osób z zewnątrz, ograniczony będzie kontakt z osobami postronnymi, minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu będzie nie mniejsza niż 3,5 mkw. na 1 osobę, przebywanie w miejscach ogólnodostępnych, w tym typowych dla wypoczynku zimowego, będzie odbywać się z ograniczonym bezpośrednim kontaktem z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy, dla osób zatrudnionych podczas wypoczynku, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zrobili, zapewnione będą indywidualne środki ochrony osobistej, w tym maseczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk.

Jak zaznaczył ratusz, ponieważ nie ma możliwości skontrolować czy dzieci są zaszczepione przy wejściu do placówki będzie odbywała się kontrola temperatury ciała, sprawdzenie posiadania maseczki, dezynfekcja dłoni. "Zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS : Organizator traktuje dziecko, o ile nie dostał informacji o zaszczepieniu dziecka od rodziców/opiekunów prawnych (certyfikat zaszczepienia), jako niezaszczepione i uwzględnia, w organizacji wypoczynku jako osobę, na którą nałożono limity (kino, restauracje, baseny itp.). Rodzice mogą więc z własnej woli przekazać informację o zaszczepieniu dziecka organizatorowi wypoczynku" - dodał.

W Feryjnych Placówkach Edukacyjnych nie ma limitów dla osób niezaszczepionych. "Zgodnie z z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 3,5 m2 na 1 osobę. Grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). Limity wejść, liczby osób przebywających w danej placówce, mogą występować np. ośrodkach sportu na pływalni, zgodnie z wytycznymi rządowymi" - podkreślił ratusz.

W przypadku, gdy u jednego z dzieci zostanie stwierdzony koronawirus, organizator bezzwłocznie skontaktuje się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, pełniącym nadzór epidemiologiczny na terenie zorganizowanego wypoczynku i zastosuje się do jego zaleceń w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

Jeśli natomiast zdarzy się, że pociecha musi przebywać na kwarantannie, po jej zakończeniu, jeśli dziecko będzie zdrowe, może uczestniczyć w akcji.

"W przypadku nieobecności dziecka, zgodnie z procedurą zwrotu podaną w regulaminie Feryjnej Placówki Edukacyjnej- rodzic powinien zgłosić nieobecność dziecka i otrzyma zwrot po wypełnieniu wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji +Zima w Mieście+ 2022. W przypadku objęcia uczestnika kwarantanną rodzic również powinien wypełnić wniosek na podstawie którego zostaną zwrócone wpłacone środki finansowe" - przekazał ratusz dodając, że miasto będzie zwracać się do ministrów zdrowia i edukacji z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia, informacje i wytyczne.