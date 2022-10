Warszawa: Samotne matki zostają na Pradze-Północ

Budynek, w którym dotychczas przebywały matki z dziećmi przy ul. Szymanowskiego 4A czeka modernizacja. Remont rozpocznie się najszybciej, jak to będzie możliwe. W przyszłości będzie tam działać placówka wspierająca rodziny z dziećmi oraz osoby pozbawione bezpiecznego schronienia - poinformował ratusz.

Ta decyzja to sukces mieszkańców i radnych, którzy protestowali przeciwko przenosinom funkcjonującego w tym miejscu od ponad 30 lat Domu Samotnej Matki. Zamiast niego miał powstać ośrodek dla uchodźców lub osób bezdomnych.

W tej sprawie odbyła się nawet nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ, zwołana na wniosek klubu radnych PiS. Na sesji radni wyrazili swój sprzeciw wobec likwidacji domu przy ul. Szymanowskiego. Radni chcą, by placówka pozostała. Dołączyli do nich również przedstawiciele Konfederacji Warszawa. Zbierane były podpisy pod petycją do władz Warszawy sprzeciwiające się "wygaszeniu" Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego w Warszawie.

We wtorek ratusz poinformował o remoncie i modernizacji budynku oraz zadeklarował, że po tym nadal będzie prowadzona tam działalność wspierająca samotne rodziny z dziećmi.

"Zdecydowaliśmy się na prowadzenie działalności związanej z pomocą samotnym matkom i ojcom z dziećmi przy ul. Szymanowskiego 4A przez jednostkę miejską, aby jak najsprawniej przeprowadzić remont i dostosować tę przestrzeń do potrzeb rodzin z dziećmi. Nie chcieliśmy się zgodzić na prowadzenie tam działalności o innym charakterze" - powiedziała wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra.

Jak zaznaczył ratusz, placówka przy ul. Szymanowskiego 4A wymaga gruntownego remontu i dostosowania do obowiązujących wymogów a prace mogą się rozpocząć po wyprowadzce wszystkich dotychczasowych mieszkańców, dlatego też Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Północ zapewni wszystkim przebywającym w placówce usługi na dotychczasowym poziomie. "Wszelkie decyzje dotyczące dalszych losów obecnych mieszkanek Domu Samotnej Matki są podejmowane w porozumieniu z nimi" - dodał.

Obiektem przy ul. Szymanowskiego 4A będzie zarządzać Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa". W najbliższym czasie planowany jest audyt budynku oraz przygotowanie projektu. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie kompleksowego remontu.

"Pozostawienie placówki świadczącej usługi dla rodzin z dziećmi, które są pozbawione bezpiecznego schronienia to bardzo dobra decyzja. Cieszę się, że wspólnymi siłami udało się znaleźć rozwiązanie, które pozwoli nie tylko zatrzymać samotne matki w tej lokalizacji, ale także rozszerzyć działalność tego miejsca na pozostałe grupy potrzebujące wsparcia" - powiedziała burmistrz Dzielnicy Praga-Północ Ilona Soja-Kozłowska.

"Cieszy nas, że dzięki wspólnym naciskom mieszkańców, organizacji społecznych i radnych uda się doprowadzić do utrzymania dotychczasowej działalności pomocowej w tym miejscu. Szkoda jednak, że po raz kolejny miasto próbowało wprowadzić tak dużą zmianę po cichu i dopiero po nagłośnieniu sprawy zdecydowało się ujawnić szczegóły swoich planów wobec placówki" - poinformowało na Facebooku stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi.