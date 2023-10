Warszawa setnym przystankiem "Iskry Niepodległej"; P. Gliński: to program, który mówi o polskich ambicjach

Warszawa to setny przystanek "Iskry Niepodległej", mobilnego widowiska edukacyjnego Biura "Niepodległa" popularyzującego sylwetki ojców niepodległości, ludzi kultury, naukowców. To program, który mówi, że można realizować wielkie cele indywidualne, ważne także dla wspólnot - mówił szef MKiDN Piotr Gliński.

W środę na Kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie 100. przystanku "Iskry Niepodległej".

"To jest faktycznie program bardzo nowatorski, a jednocześnie chyba bardzo potrzebny. To jest program, który mówi o polskich ambicjach, o tym, że można realizować wielkie cele w perspektywie indywidualnej, ale one są także ważne dla szerszych wspólnot" - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Jak dodał, gdy zbliżała się 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w MKiDN powołano Biuro "Niepodległa", specjalną instytucję kultury, która przygotuje obchody wyjątkowego zupełnie święta. "Ten proces odzyskiwania niepodległości przed 100 laty był bardzo długi, trwał 5-6 lat, dlatego my również zaplanowaliśmy taki okres funkcjonowania Biura. Było ono bardzo nowatorskie i aktywne" - zaznaczył.

Podkreślił, że w przygotowanych przez Biuro obchodach uczestniczyły setki tysięcy ludzi. "Byliśmy usatysfakcjonowani z jego funkcjonowania, a jednym z programów, które wymyślili był właśnie taki objazdowy tir z filmami w technologii VR o polskiej historii, przedstawieniem różnych nieoczywistych sytuacji historycznych, ciekawych. Ten tir jeździł po Polsce, wszędzie tłumy go odwiedzały. W związku z tym postanowiliśmy z ówczesnym dyrektorem Biura Janem Edmundem Kowalskim, multiplikować ten program i tak powstały +Iskry Niepodległej+, które jeszcze dodatkowo rozwinęły tę formę bardzo nowoczesną" - powiedział szef MKiDN.

Jak mówił, "Iskry Niepodległej" to jest "widowisko historyczne, edukacyjne, multimedialne, które dotyczy ważnych postaci w historii świata, a pochodzących z Polski". "Postaci te pokazują, że można mieć ambicję, że można wspaniałe rzeczy realizować. To są zarówno naukowcy, ludzie kultury, jak i sportowcy" - podkreślił. "Musimy edukować polskie społeczeństwo, ponieważ bez pamięci i bez historii nie istniejemy jako wspólnota" - zaznaczył minister.

Dyrektor Biura "Niepodległa" Wojciech Kirejczyk powiedział, że "Iskry Niepodległej" to "wybitni Polki i Polacy, którzy zmieniali świat na bardzo różnych polach swojej działalności, bo to są naukowcy, odkrywcy, wynalazcy, mężowie stanu, kobiety Niepodległej, sportowcy". "Chodziło o to, żeby zainspirować odbiorców do tego, żeby poszukiwali własnych talentów, ścieżek rozwoju, żeby te talenty rozwijali nie tylko ku własnej satysfakcji i ambicji, ale też ku dobru wspólnemu" - podkreślił.

Zaznaczył, że "setny przystanek to nie jest koniec projektu, ale pierwszy moment, kiedy można go podsumować". "Niemal 50 tys. osób zobaczyło spektakl +Iskry Niepodległej+ w ciągu tych siedmiu miesięcy, kiedy odwiedziliśmy 100 miast we wszystkich województwach. Przeciętnie jesteśmy po 3 dni w każdym mieście, a to oznacza 300 dni pokazowych, takie ciężarówki są dwie, dlatego w te siedem miesięcy byliśmy w stanie odwiedzić, aż 100 miejscowości, a do końca tego roku, planujemy jeszcze być w 30. Projekt jest rozwojowy, jest to inwestycja w naszą kulturę, nasze dziedzictwo i będzie też jeździł w kolejnych latach" - zapowiedział dyrektor Kirejczyk.

Prof. Anna Fidelus, prorektor ds. studenckich i kształcenia UKSW wyraziła radość z tego, że setny przystanek "Iskry Niepodległej" jest na terenie UKSW. "To dla nas bardzo ważne, bardzo potrzebne i cieszymy się, że nasi studenci, pracownicy będą mogli tak bezpośrednio spotkać się z mobilnym muzeum, poznać losy i dorobek tych Polaków, którzy wpłynęli na naszą teraźniejszość. To bardzo ważne, żebyśmy z naszej przeszłości czerpali wzory i wnioski, żeby w przyszłości zaowocowało to kolejnymi odkryciami, rozwiązaniami naukowymi, ale także innymi w sferze społecznej i publicznej" - zaznaczyła.

Armen Artwich, członek zarządu PKN Orlen powiedział, że kiedy ponad rok temu rozmawiał z dyr. Kirejczykiem o możliwości wsparcia tego projektu przez Orlen, nie spodziewał się, że "ten program odniesie aż taki sukces". "100 odwiedzonych miast, w tym dwa szczególnie nam bliskie, mieszczące siedziby Orlen S.A - Płock i Gdańsk. Jest to projekt niezwykle potrzebny, wpisujący się w mądre budowanie postaw patriotycznych i promowanie osiągnięć Polaków na arenie międzynarodowej" - dodał.

"Iskry Niepodległej" to mobilne widowisko edukacyjne Biura "Niepodległa" popularyzujące sylwetki ojców niepodległości, sportowców, podróżników, ludzi kultury, naukowców czy społeczników.

Odwiedzający wystawę mogą poznać historię m.in. Ludwika Hirszfelda, który wprowadził oznaczenia grup krwi: 0, A, B i AB i odkrył przyczyny konfliktu serologicznego, Jana Czochralskiego, którego prace nad wynalezieniem metody otrzymywania monokryształów krzemu umożliwiają produkcję układów scalonych, Wandy Rutkiewicz, która jako jedna z najwybitniejszych na świecie himalaistek, stanęła jako pierwsza kobieta na szczycie K2, Ireny Sendlerowej, która uratowała 2,5 tysiąca żydowskich dzieci podczas II wojny światowej, współpracującego z NASA Mieczysława Bekkera - podkreśla Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura "Niepodległa".

Prezentacja o polskiej historii mieści się w nowoczesnej naczepie, która przemierza kraj, odwiedzając kilkadziesiąt większych i mniejszych miast i miejscowości. Projekt "Iskry Niepodległej" powstał dzięki współpracy Biura "Niepodległa" i polskich producentów z różnych branż. Narratorem prowadzącym odbiorców przez opowieść o polskich dokonaniach jest cyfrowy byt, a część grafik zostało stworzonych z pomocą sztucznej inteligencji.

Projekt sfinansowano z budżetu państwa w ramach środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem projektu jest ORLEN. Trasę wsparła Fundacja ORLEN.