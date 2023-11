Warszawa: Skradzionego na Słowacji lexusa odzyskali policjanci z Pragi Północ i Wołomina

Skradzionego na Słowacji lexusa odzyskali policjanci z warszawskiej Pragi Północ i Wołomina (woj. mazowieckie), zatrzymany został kierujący nim 40-letni obywatel Litwy - podała w piątek stołeczna policja. Wartość odzyskanego pojazdu to blisko 300 tys. zł.

"Akcja północnopraskich +Skorpionów+ i kryminalnych z KPP w Wołominie była reakcją na informację o skradzionym na Słowacji lexusie" - poinformowała KSP we wpisie na X.

"Odpowiednio przygotowane działania doprowadziły do zatrzymania obywatela Litwy i odzyskania wartego prawie 300 tys. zł samochodu" - podała policja.

Do wpisu i informacji na stronach internetowych policji dołączono zdjęcia z zatrzymania kierującego białym lexusem mężczyzny. Pojazd ma widoczne uszkodzenie przedniego lewego nadkola.

Oficer prasowy policji na Pradze Północ, Białołęce i Targówku (KRP Warszawa VI) - komisarz Paulina Onyszko poinformowała, że do zatrzymania Litwina doszło we wtorek w powiecie łomżyńskim (woj. podlaskie). Mężczyzna usłyszał zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie, a sąd zdecydował na wniosek prokuratora o trzymiesięcznym areszcie - podała w komunikacie na stronach internetowych.

"Operacyjni z grupy +Skorpion+ z Pragi Północ i kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zaplanowali działania w rejonie trasy S8. Tamtędy bowiem miał przemieszczać się pojazd skradziony na terenie Słowacji. Było około godz. 11.00, kiedy policjanci zauważyli białego lexusa, którego kierowca często zmieniał pasy ruchu, przyspieszał i gwałtownie zwalniał. Pojazd posiadał charakterystyczne uszkodzenie mogące powstać przy próbie siłowego pokonania zabezpieczeń. +Skorpioni+ ruszyli w ślad za nim" - zrelacjonowała zdarzenia Onyszko.

Podała, że kilka kilometrów przed Łomżą policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu lexusa.

"Kierowca, gdy zorientował się, że wpadł w zasadzkę, zablokował drzwi i nie chciał opuścić pojazdu. Kryminalni wiedzieli, że muszą działać szybko. Podjęli decyzję o wybiciu szyby, by zmusić kierowcę do opuszczenia auta" - przekazała.

Oficer prasowa podała, że 40-letni obywatel Litwy nie widząc żadnej drogi ucieczki, poddał się, a kryminalni obezwładnili go. Po sprawdzeniu numerów identyfikacyjnych pojazdu i tablic rejestracyjnych założonych na lexusa okazało się, że były one przypisane do samochodu marki skoda - poinformowała.

Wskazała, że za paserstwo i używanie nieprzypisanej do pojazdu tablicy rejestracyjnej grozi kara do 10 lat więzienia.