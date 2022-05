Warszawa: Służby uwolniły "uwięzionego" w klinice mężczyznę

Jeden z pacjentów kliniki na Mokotowie został "uwięziony" w budynku. Interweniowali strażnicy miejscy, straż pożarna i policja.

W środę późnym wieczorem strażnicy miejscy otrzymali niecodzienne zgłoszenie. Dzwonił mężczyzna, który jak mówił, jest zamknięty w przychodni na piątym piętrze jednego z budynków na Mokotowie. 21-latek wybrał się na wizytę do lekarza. Po jej zakończeniu poszedł do toalety, a gdy z niej wyszedł okazało się, że wszystkie drzwi są zamknięte. W budynku nie było też nikogo poza nim samym. Przerażony mężczyzna przez półtorej godziny próbował wydostać się z zamkniętych pomieszczeń, ale okazało się to niemożliwe. Postanowił więc zadzwonić po pomoc do Straży Miejskiej.

Strażnicy natychmiast pojechali pod podany przez "uwięzionego" mężczyznę adres. Udało im się porozmawiać z 21-latkiem przez domofon. Mężczyzna podał im swoje dane personalne oraz numer telefonu. "Gdy funkcjonariusze upewnili się, że mężczyzna nie potrzebuje pomocy medycznej, próbowali nawiązać kontakt z właścicielem kliniki. Niestety nie można było ustalić numeru telefonu" - powiedział Jerzy Jabraszko ze Straży Miejskiej.

W tej sytuacji wezwali policję i straż pożarną. Strażacy rozstawili na ulicy wysokościowy wysięgnik z koszem. Strażnicy miejscy zabezpieczali w tym czasie miejsce akcji, nie dopuszczając osób postronnych i samochodów. Strażacy ewakuowali mężczyznę z przychodni przez okno. Pacjent nie wymagał pomocy medycznej. "Po akcji podziękował wszystkim zaangażowanym za pomoc w uwolnieniu i poszedł do domu" - przekazał Jabraszko.