Warszawa: Spotkanie Wielkanocne w namiocie przy Dworcu Wschodnim dla warszawiaków i Ukraińców

W sobotę miasto ugościło kilkaset osób na Warszawskim Spotkaniu Wielkanocnym w namiocie przy Dworcu Wschodnim. Byli zarówno warszawiacy i warszawianki, jak i nasi goście i gościnie z Ukrainy - poinformował w sobotę PAP stołeczny ratusz.

Jak podał ratusz, "goście przychodzili, wychodzili, a biesiadowaniu przy stole towarzyszyła muzyka na żywo. Tak wyglądało zorganizowane wczoraj przez Ratusz Warszawskie Spotkanie Wielkanocne. Przy nakrytych białymi obrusami i udekorowanych kwiatami i świątecznymi akcentami stołach miasto serwowało świąteczny posiłek: żurek, jajko, sałatki, ciasto, kawę, herbatę. Świąteczny nastrój podkreślała muzyka na żywo - na skrzypcach i pianinie. Dzieciom animatorzy zapewniali zajęcia plastyczne i rekreacyjne".

"Czasy są trudne i niepewne. Wojna za wschodnią granicą, dopiero co wychodzimy z epidemii, szalejąca drożyzna, Ale Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei. I tej nadziei Państwu życzę. W imieniu całej Warszawy. Spokojnych, rodzinnych świąt i wszystkiego dobrego!" - to świąteczne przesłanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego dla mieszkańców i mieszkanek stolicy.

Zdaniem wiceprezydent Aldony Machnowskiej-Góry, "te święta to symbol odrodzenia i nadziei, tak ważnej szczególnie w tych trudnych dla nas czasach". "Po dwóch latach pandemii zorganizowaliśmy Warszawskie Spotkanie Wielkanocne. To okazja do wspólnego posiłku, rozmów i życzeń z warszawiakami i naszymi ukraińskimi gośćmi" - dodała cytowana w informacji.

Na pożegnanie dzieci dostawały słodkie paczki, a dorośli niebieskie niezapominajki w udekorowanej na żółto doniczce.