Warszawa: Swietłana Cichanouska spotkała się z działaczami Fundacji "Centrum Białoruskiej Solidarności"

Liderka białoruskiej opozycji demokratycznej Swietłana Cichanouska spotkała się w czwartek z działaczami Fundacji "Centrum Białoruskiej Solidarności" i z uczniami z Białorusi i Ukrainy. "Dziękuję wszystkim, którzy pomagają Białorusinom uciekającym przed wojną i prześladowaniami" - mówiła.

Podczas spotkania, które odbyło się w warszawskiej siedzibie Fundacji "Centrum Białoruskiej Solidarności", Cichanouska wyraziła wdzięczność wobec wszystkich, którzy pomagają Białorusinom uciekającym do Polski. Zapoznała się także z najważniejszymi problemami, z jakimi stykają się tu Białorusini. Jak wynika z informacji przekazanej przez członków fundacji, chodzi m.in. o akty dyskryminacji w urzędach, zmuszanie Białorusinów do opuszczania wynajmowanych przez nich mieszkań z powodów narodowościowych, a także przypadki agresji fizycznej, wśród nich wybijanie szyb w samochodach z białoruskimi numerami rejestracyjnymi.

Cichanouska zwróciła uwagę, że Białorusini ponoszą zbiorową odpowiedzialność za decyzje polityczne Aleksandra Łukaszenki. "Nie powinno tak być, ale nic nie można z tym zrobić. Trzeba zdawać sobie sprawę, że będziemy spotykać się z takim traktowaniem. Dobrze, że pomagamy tutaj na miejscu. Policja ze zrozumieniem reaguje na zaklejanie obowiązującej flagi Białorusi historyczną biało-czerwono-białą, choć formalnie jest to przestępstwo. W takich sytuacjach traktują więc Białorusinów będących w opozycji do reżimu Łukaszenki lepiej niż ogół" - zaznaczyła.

Przypomniała też, że podczas każdego spotkania prosi polityków różnej rangi - od najwyższej do najniższej - żeby "tłumaczyli ludziom, że Białorusini i reżim Łukaszenki to dwie różne rzeczy". "Tak, aby przypadków dyskryminacji było coraz mniej" - dodała Cichanouska.

W spotkaniu wzięli również udział uczniowie z Białorusi i Ukrainy. Liderka białoruskiej opozycji demokratycznej zwróciła się do nich z apelem, by - mimo wszelkich różnic - zawsze trzymali się razem. "Źli panowie rozpoczęli wojnę, więc trzeba uciekać. Oczywiście, wiem, że w domu jest najlepiej. Mam jednak nadzieję, że w końcu wszystko będzie ok, że wrócicie do domu i będziecie szczęśliwi" - mówiła do dzieci.

Wcześniej Cichanouska rozmawiała z członkami inicjatywy ByPol skupiającej byłych funkcjonariuszy organów ścigania, którzy protestują przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki i współpracują z opozycjonistami wewnątrz struktur władzy. Kolejnym punktem wizyty będzie wieczorne spotkanie w siedzibie Białoruskiego Młodzieżowego Hubu z aktywistami opozycji demokratycznej, uchodźcami z Ukrainy i twórcami inicjatywy "Mowa Nanowa" organizującymi bezpłatne kursy języka białoruskiego.

Co roku 25 marca w rocznicę proklamowania niepodległej Białoruskiej Republiki Ludowej środowiska opozycyjne i niezależne obchodzą Dzień Wolności, nieoficjalne święto niepodległości kraju. Środowiska opozycyjne domagają się od władzy, by to 25 marca był oficjalnym świętem niepodległości Białorusi, a nie 3 lipca - data upamiętniająca wkroczenie Armii Czerwonej do Mińska w 1944 r.

Cichanouska według oficjalnych wyników przegrała wybory prezydenckie z 9 sierpnia 2020 r., zdobywając zaledwie 10,1 proc. głosów. Według Centralnej Komisji Wyborczej, prezydent Alaksandr Łukaszenka zdobył 80,1 proc. głosów. Cichanouska przebywa na Litwie. Przez społeczność międzynarodową jest uważana za nieformalną przywódczynię białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Jej biuro w Wilnie od 2021 r., decyzją władz Litwy, posiada uprawnienia zarezerwowane dla misji dyplomatycznej.

24 lutego, w dniu agresji Rosji na Ukrainę, Cichanouska ogłosiła się "przedstawicielem narodu białoruskiego" i zapowiedziała stworzenie rządu tymczasowego. Wezwała także wojska Białorusi do niepodejmowania działań wymierzonych w Ukrainę.