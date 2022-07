Warszawa: Szachy nad Wisłą; w weekendy gra się na bulwarach

Turnieje o Puchar Dzielnicy Wisła, regularne treningi szacho-boksu pod mostem Świętokrzyskim, lekcje dla dzieci i specjalne treningi dla seniorów. Warszawa - jak twierdzi ratusz - staje się miastem szachów, a nadwiślańskie bulwary mekką dla stołecznych szachistów

W weekend, po obchodzonym w minioną środę Międzynarodowym Dniu Szachów, miasto zaprasza warszawiaków na nadwiślańskie bulwary. Codziennie można tam pograć na jednej z kamiennych szachownic zainstalowanych na bulwarze im. Jana Karskiego - który był zapalonym szachistą, a co sobotę wziąć udział w cyklicznej imprezie Szachy nad Wisłą

"Co sobotę w ciepłe dni organizatorzy czekają z szachami i profesjonalnymi zegarami szachowymi na bulwarze G.S. Patton'a. Gdy jest zimno spotkania są przenoszone - do Pawilonu Edukacyjnego Kamień na Golędzinowie lub do pobliskiego Bosmanatu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Można przyjść niezależnie od poziomu - na miejscu są instruktorzy, którzy nauczą od podstaw tajników gry" - przekazały służby prasowe miasta.

Szachy nad Wisłą od ponad dwóch lat organizuje Dzielnica Wisła wraz z Fundacją Inicjatyw Niebanalnych. W ramach tej imprezy dwa razy w roku odbywają się turnieje o Puchar Dzielnicy Wisła. A raz w miesiącu pod mostem Świętokrzyskim - treningi szacho-boksu, dyscypliny polegającej na naprzemiennych pojedynkach szachowych i bokserskich, co ma rozwijać ciało i umysł.

W pierwszej połowie lipca w stolicy pod patronatem prezydenta Warszawy odbywa się też Warsaw Chess Festival. Głównym partnerem imprezy jest Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Warszawy.

"W tym roku w ramach festiwalu odbył się II Memoriał Jana Maciei w szachach błyskawicznych i XXI Memoriał Mieczysława Najdorfa w szachach klasycznych. Udział wzięło 505 uczestników z 15 krajów, w tym 26 arcymistrzyń i arcymistrzów. Byli wśród nich wybitni arcymistrzowie Polski m.in. Monika i Bartosz Soćkowie, Joanna Dworakowska, Marta Bartel, Tomasz Markowski, Jacek Gdański i Michał Krasenkow" - poinformował ratusz.

W rozgrywkach mógł też wziąć każdy miłośnik szachów, bez względu na wiek i posiadany ranking szachowy. Był to jeden z nielicznych turniejów na świecie, w którym amator bez kategorii szachowej mógł rozegrać rankingową partię z arcymistrzem. Zainteresowanie było duże, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim z Warszawy i Mazowsza. W szachach klasycznych udział wzięło 132 zawodników w wieku 7-18 lat, a w szachach błyskawicznych 108 zawodników.

Jesienią miasto planuje uruchomić kolejną edycję projektu "WARS i SAWA grają w szachy", z kursem podstawowym z metodyki nauczania gry w szachy dla nauczycieli, którzy potem prowadziliby lekcje dla dzieci w szkołach. Jeszcze w tym roku planowane są też w klubokawiarni na bulwarze Flotylli Wiślanej (przy moście Poniatowskiego) treningi szachowe dla seniorów - raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od zainteresowania.