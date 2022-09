Warszawa: Szalone Dni Muzyki odbywać się będą od 23 do 25 września

„Ballady i romanse” czyli klasyka romantyzmu: wielka symfonika, recitale, arcydzieła europejskiej kameralistyki a także muzyka improwizowana tworzą program tegorocznych Szalonych Dni Muzyki w Warszawie. Organizatorem Szalonych Dni Muzyki jest Sinfonia Varsovia..

"W ostatni weekend września muzyczne szaleństwo po raz dwunasty wraca do Warszawy. Podczas trzech dni od 23 do 25 września odbędzie się 35 koncertów, wystąpią setki artystów z Polski i zagranicy w programie, któremu patronują Franciszek Schubert i Adam Mickiewicz" - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

Punktem wyjścia dla stworzenia romantycznego programu festiwalu były dwie rocznice: 225‑lecie urodzin Franciszka Schuberta, wielkiego prekursora muzycznego romantyzmu i 200-lecie wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Pierwszy z jubileuszy uhonorowany zostanie wykonaniem najznakomitszych dzieł kompozytora, m.in.: cyklu pieśni Podróż zimowa, Kwartetu smyczkowego a także Symfonii Niedokończonej.

Ideą festiwalu jest też - jak zaznaczają organizatorzy - ukazanie międzynarodowej popularności polskiego poety, którego twórczość stanowiła inspirację najwybitniejszych kompozytorów całej Europy. Pierwszego dnia festiwalu (23 września) wysłuchać będzie można m.in. uwertury do opery "Litwini" (I lituani) Amilcare Ponchiellego według "Konrada Wallenroda", ballady symfonicznej "Grażyna" Borysa Latoszyńskiego, inspirowanej poematem epickim pod tym samym tytułem i poematu symfonicznego "Totenfeier" (Święto zmarłych) Gustava Mahlera, napisanego pod wpływem lektury Mickiewiczowskich "Dziadów", a jednocześnie zaczątku jego słynnej II Symfonii c‑moll "Zmartwychwstanie".

Pierwszy wieczór Szalonych Dni Muzyki obejmie trzy koncerty symfoniczne, które dadzą okazję wysłuchania trzech czołowych warszawskich orkiestr. Festiwal zainauguruje w piątek Sinfonia Varsovia, którą poprowadzi po raz pierwszy Marta Gardolińska, dyrektor muzyczna Opéra National de Lorraine w Nancy. Program obejmie m.in. Koncert Jankiela, improwizowany na cymbałach przez Martę Maślankę do narracji Jana Peszka według "Pana Tadeusza" oraz wykonanie Koncertu fortepianowego Roberta Schumanna przez pianistę Tanguy de Williencourta. Tego samego dnia Michał Klauza zadyryguje Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. W programie m.in. poemat symfoniczny "Strzelec potępiony" Césara Francka oraz Sinfonietta Francisa Poulenca. Dzień zakończy się operowo-baletowym akcentem - w wykonaniu Orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej pod batutą Patricka Fournilliera oraz solistów: Gabrieli Legun (sopran) i Evez Abdulli (baryton). Prócz suity baletowej "Chopiniana" Aleksandra Głazunowa, zabrzmią arie i uwertury z włoskich oper Giuseppe Verdiego, Gaetano Donizettiego i Amilcare Ponchiellego.

W sobotę 24 września do grona występujących na festiwalu orkiestr dołączy NFM Orkiestra Leopoldinum. Pod kierunkiem Ernsta Kovacica i u boku sopranistki Agaty Zubel zespół wykona pieśni Gustava i Almy Mahlerów w nowej, autorskiej aranżacji na orkiestrę smyczkową; będzie to warszawska premiera. Ponownie też wystąpi Sinfonia Varsovia, tym razem pod batutą Jacka Kaspszyka. Koncert obejmie kompozycje inspirowane postaciami indywidualistów-buntowników, tytułowymi bohaterami dzieł George'a Gordona Byrona: uwerturę "Manfred" Schumanna i Symfonię "Harold w Italii" Berlioza (altówka solo: Katarzyna Budnik).

Podczas festiwalu wśród orkiestr największą liczbę koncertów zaprezentuje właśnie Sinfonia Varsovia. Prócz porannych spotkań familijnych w sobotę i niedzielę, w których poprowadzą ją Jurek Dybał i Michał Klauza, zespół przygotował także dwa kolejne niedzielne wydarzenia; publiczność usłyszy tego dnia utwór "Śmierć i dziewczyna" Schuberta na orkiestrę smyczkową. Muzyka zostanie dopełniona obrazami malowanymi na żywo i rzutowanymi na żelazną kurtynę sceny głównej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Animację przygotował Mariusz "Wilk" Wilczyński, autor filmu "Zabij to i wyjedź z tego miasta" (2020), wyróżnionej ponad 40 nagrodami na festiwalach filmowych, w tym m.in. Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2020 r. Podczas finałowego koncertu festiwalu dyrygent Dirk Vermeulen poprowadzi Sinfonię Varsovię w interpretacji I Koncertu fortepianowego Johannesa Brahmsa. W partii fortepianu zagra Jonas Vitaud.

Ważną cześć Szalonych Dni Muzyki stanowi program kameralny, który ukaże przekrój europejskiego romantycznego repertuaru. Wśród zaproszonych gości zaprezentuje się m.in. utytułowany Kwartet Modigliani. Muzycy Kwartetu Modigliani grają na XVII- i XVIII-wiecznych instrumentach z historycznych włoskich pracowni lutniczych G.B. Guadagniniego, L. Marianiego i M. Goffrillera. Na uwagę - zdaniem organizatorów - zasługują także koncerty gitarzysty Emmanuela Rossfeldera oraz Tria Nebelmeer.

"Wybrane wydarzenia festiwalu poszukiwać będą śladów romantycznej wrażliwości w nieoczekiwanych miejscach - średniowiecznej balladzie, jak podczas koncertu ansamblu muzyki dawnej La Morra i we współczesnej improwizacji formacji Adam Bałdych Quintet, a także zespołu Airelle Besson i Atom String Quartet"- zapowiadają organizatorzy. Zabrzmią również rzadko słyszane obecnie instrumenty, takie jak lira korbowa (w recitalu Natašy Mirković i Matthiasa Loibnera w cyklu "Podróż zimowa" Schuberta) czy harmonika szklana w wykonaniu Wiener Glasharmonika Duo.

Program festiwalu skierowany jest nie tylko dla dorosłej publiczności - jego znaczną część stanowią także koncerty familijne.

Jedenaście dotychczasowych edycji polskiej odsłony Szalonych Dni Muzyki to ponad 700 występów z kilkoma tysiącami artystów, które przyciągnęły przeszło 350 tysięcy słuchaczy. Festiwal narodził się we Francji jako La Folle Journée. Jego pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest René Martin, a organizatorem - Centre de Réalisations et d'Études Artistiques à Nantes (CRÉA). Po raz pierwszy festiwal odbył się w Nantes w 1995 roku, ale jego idea szybko przekroczyła granice Francji i na przestrzeni lat stał się prawdziwie międzynarodowym muzycznym fenomenem.

"Szalone Dni Muzyki" 23-25 września Teatr Wielki - Opera Narodowa , Kościół Środowisk Twórczych. Szczegółowe informacje na stronie www.szalonednimuzyki.pl