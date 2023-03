Warszawa: Szef kluby radnych PiS: radni Diduszko i Szolc to ekstremum wojującego ateizmu

Radni Diduszko i Szolc to ekstrem wojującego ateizmu. Tymi słowami przewodniczący klubu stołecznych radnych Prawa i Sprawiedliwości ocenił propozycję likwidacji Centrum Myśli Jana Pawła II zgłoszoną przez lokalnych polityków lewicy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Zwracamy się do Pana (prezydenta Rafała Trzaskowskiego - PAP) z apelem o przekształcenie Centrum Myśli Jana Pawła II, w neutralną religijnie instytucję, która promowałaby dialog międzykulturowy i religijny" - napisali w interpelacji radni Lewicy Agata Diduszko-Zyglewska i Marek Szolc.

PAP poprosiła o komentarz w tej sprawie przewodniczącego klubu PiS w Radzie Warszawy. "Pani radna Diduszko i radny Szolc, to jest margines, to jest ekstremum wojującego ateizmu. Z pewnością są ludzie, którzy podzielają ich poglądy, ale myślę, że nie jest to pogląd dominujący w stolicy ani w Radzie Warszawy" - ocenił.

Zapowiedział, że klub PiS podejmie działania w obronie dobrego imienia Jana Pawła II "o ile będzie to konieczne".

"To, że radna Diduszko czegoś chce, to moim zdaniem nie znaczy, że cokolwiek się stanie, biorąc pod uwagę, że są to tylko dwie osoby na 60 radnych Warszawy. Ale, jeżeli te poglądy uwłaczające osobie Jana Pawła II, by się rozprzestrzeniły w radzie, podejmiemy odpowiednie działania" - zaznaczył.