Warszawa: Szef Marszu Niepodległości zaapelował o pokojowy przebieg manifestacji

Szef Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz zadeklarował, że uczestnicy chcą, by marsz był spokojny. Zaapelował o pokojowy przebieg manifestacji.

Powoli zapełniają się Aleje Jerozolimskie. Sformułowało się już czoło pochodu. Na przodzie stoi autokar z wielkim transparentem i napisem "Po stronie Polski". Jak przekazał reporter PAP, uczestnicy marszu w ciszy i skupieniu odmówili różaniec. Prowadził go kapelan środowisk kibicowskich ks. Jarosław Wąsowicz.

"Modląc się o wielką Polskę, odnoszącą się także do wiary katolickiej chcemy, aby ten marsz był spokojny. Modlimy się o to, abyśmy potrafili się zachować jak polscy patrioci, byśmy pracowali dla dobra naszej ojczyzny, a kiedy przyjedzie taka potrzeba, abyśmy także o nią walczyli" - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Szef Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz. On także w ręku trzymał różaniec.