Warszawa: TISZ Festiwal Żydowskiego Jedzenia - od 12 października

Tegoroczny TISZ Festiwal Żydowskiego Jedzenia organizowany po raz piąty przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbędzie się w dniach 12-16 października 2022 roku pod hasłem „Wędrówka”.

TISZ (jid. stół) - w tradycji żydowskiej oznacza radosny czas spędzany na jedzeniu, piciu, śpiewaniu i rozmowach przy wspólnym stole.

"Kiedy w drugiej połowie XIX wieku rozpoczęła się wielka emigracja Żydów z Polski to wraz z nimi kuchnia żydowska, a właściwie kuchnia Żydów polskich poszła w świat" - powiedział podczas czwartkowej konferencji w Muzeum POLIN Zygmunt Stępiński, dyrektor placówki.

"Podczas Festiwalu, którego hasłem jest +Wędrówka+, podążymy śladami migracji i przeprowadzek, prześledzimy szlaki, którymi wędrują ludzie, a wraz z nimi jedzenie i przepisy kulinarne" - wyjaśnił Stępiński. Dodał, że tradycyjnie TISZ Festiwal odbywa się w trakcie radosnego żydowskiego święta Sukkot.

"TISZ Festiwal jest laureatem tegorocznej Nagrody Dziedzictwa Europejskiego Europa Nostra 2022 - prestiżowej nagrody ustanowionej przez Komisję Europejską w 2002 roku" - powiedział dyrektor Muzeum POLIN. Podkreślił, że o wielkim zainteresowaniu kuchnią żydowską i Festiwalem TISZ świadczą dane, według których Festiwal odwiedziło i uczestniczyło w nim blisko 82 tys. osób.

Tegoroczny program składa się z wydarzeń zarówno stacjonarnych, jak i online, z myślą o odbiorcach z różnych miejsc Polski i świata. W Festiwalu wezmą udział eksperci kuchni żydowskiej, zarówno teoretycy, jak i praktycy, z Polski i zagranicy.

Motywem przewodnim 5. TISZ Festiwalu Żydowskiego Jedzenia jest "wędrówka" - migracje ludzi i jednoczesne przemieszczanie się jedzenia, w tym zapamiętanych smaków, potraw i przepisów kulinarnych.

"Ostatni czas pokazał nam, że przeprowadzka nie zawsze wynika z naszych planów - często jest wymuszona nagłymi zmianami i sytuacją geopolityczną, a to co z nami wędruje, to między innymi smaki wyniesione z domu" - wyjaśniła Magdalena Maślak, inicjatorka i koordynatorka festiwalu.

"Podczas TISZ Festiwalu Żydowskiego Jedzenia przyjrzymy się temu, jak potrawy przemieszczają się razem z nami, jak zadomawiają się w nowym otoczeniu i czasem powracają do miejsca, skąd wyruszyły. Postaramy się opowiedzieć o podróżach jedzenia, które trwają często dziesiątki, a nawet setki lat. Sprawdzimy, które potrawy zniknęły z naszych stołów, a które wracają, bogatsze o to, co się z nim stało podczas podróży po świecie" - powiedziała Maślak.

Na pięć festiwalowych dni Muzeum POLIN przygotowało m.in. oprowadzania po wystawie czasowej "Od kuchni" - online w języku hebrajskim, angielskim i włoskim; spacery z ekspertami w Muzeum, w tym po ukraińsku i białorusku a także oprowadzania połączone z degustacją potraw kuchni żydowskiej. Odbędą się też bardzo lubiane przez publiczność spotkania i warsztaty kulinarne, czyli wspólne gotowanie i biesiadowanie. Niekiedy będą one poprzedzone wspólnymi zakupami na warszawskich bazarach

Zaplanowano m.in. spacer po Hali Mirowskiej połączony z warsztatami kulinarnymi. "Z listą zakupów w ręku podążymy śladami pobożnej Żydówki Batszewy Singer, która na początku XX wieku mieszkała przy ul. Krochmalnej i robiła zakupy na pobliskich targowiskach. Perypetie Batszewy związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego opisały jej dzieci: pisarz noblista Izaak Bashevis, jego starszy brat Izrael Joszua oraz córka Ester Kreitman. Uczestnicy spaceru następnie udadzą się do Pracowni Kulinarnej +U Fani+ w Muzeum POLIN, aby wspólnie przygotować tradycyjne żydowskie potrawy" - opowiadała Maślak.

Podczas TISZ-u nadarzy się okazja, aby wspólnie zjeść śniadanie na targu (specjalna odsłona Targu Kręglickich, ul. Zakroczymska 12) czy posłuchać opowieści o telawiwskich i stambulskich bazarach na spotkaniach z Kornelią Binicewicz i Italo Rondinellim, autorami książki pt. "Pazar // Shuk". Spotkania z nimi odbędą się dwukrotnie - online w ramach Czytelni POLIN oraz stacjonarnie w Pracowni Kulinarnej "U Fani" na wspólnym gotowaniu, rozmowach i degustacji.

W ramach warsztatów kulinarnych, w pracowni kulinarnej POLIN pod patronatem pionierki wegetarianizmu Fani Lewando, odbędzie się spotkanie ze znanym promotorem kuchni wegańskiej w Polsce, a także ekspertem kuchni regionalnej i produktów lokalnych, czyli Pawłem Ochmanem znany jako Weganon.

Tradycją TISZ Festiwalu Żydowskiego Jedzenia jest uroczysta kolacja szabatowa. Uczestnicy spotkają się w holu głównym Muzeum, już po godzinach otwarcia, przy blasku świec. W ten wyjątkowy, świąteczny wieczór szefowie kuchni przygotują potrawy związane z szabatem i Świętem Szałasów, a także dania odzwierciedlające niezwykłą wędrówkę kuchni żydowskiej.

Menu stworzył szef kuchni Bogdan Gałązka wraz z zespołem bistro "Warsze". Kolacji towarzyszyć będzie degustacja win wybranych przez sommeliera Jana Bestera z Winkolekcji, a także - tradycyjnie już - komentarz dotyczący symboliki i historii potraw przygotowany przez Magdalenę Maślak.

W tym roku uczestników TISZ Festiwalu czeka również wędrówka po smakach kuchni staropolskiej i bliskowschodniej. Wśród ekspertów kulinarnych i znawców dawnych frykasów znalazł się prof. Jarosław Dumanowski (Kuchnia staropolska | Facebook), który zaprosi słuchaczy na wykład online oraz na wspólne zwiedzanie wystawy "Od kuchni". Jak wędrował śledź i skąd w Warszawie pojawił się kefir? Tego dowiemy się dzięki wydarzeniom towarzyszącym festiwalowi przygotowanym we współpracy z partnerami - Państwowym Muzeum Etnograficznym i Muzeum Warszawy.

Muzeum POLIN, wzorem lat ubiegłych, zaprosiło do współpracy bary mleczne w Warszawie. Przez cały czas trwania wydarzenia, od 12 do 16 października, będzie można spróbować żydowskich potraw po sąsiedzku, blisko domu, i tak zjeść np. naleśniki z serem - blintzesy, placki ziemniaczane -latkesy czy gołąbki - holiszki. Lista barów, które włączyły się do TISZ Festiwalu, jest dostępna na stronie www.polin.pl. Warto też odwiedzić muzealną restaurację "Warsze", która z okazji festiwalu przygotowała specjalne degustacyjne menu.

Komisja Europejska i Europa Nostra ogłosiły w czerwcu br. tegorocznych laureatów Nagród Dziedzictwa Europejskiego / Nagród Europa Nostra 2022 - najbardziej prestiżowego wyróżnienia w zakresie dziedzictwa kulturowego w Europie. Nagrodzono 30 wybitnych osiągnięć z 18 krajów europejskich, w tym TISZ Festiwal Żydowskiego Jedzenia, który zwyciężył w kategorii "Edukacja, szkolenia i zwiększanie świadomości".

"TISZ Festiwal podkreśla ogromne znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest jedzenie i jego zdolność do budowania mostów oraz ukazywania naszych wspólnych tradycji i zwyczajów. Jedzenie jest prawdziwie demokratycznym tematem, o którym każdy może rozmawiać. Jako taki może być istotnym nośnikiem szerszych dyskusji o kulturze, dziedzictwie i historii wspólnoty ludzi rozproszonych po całej Europie. TISZ Festiwal ma ogromne znaczenie dla ludzi w całej Europie i stanowi silny przykład dla innych społeczności o podobnej historii" - czytamy w werdykcie Jury nagrody.

Program TISZ Festiwalu Żydowskiego Jedzenia na stronie www.polin.pl/tisz2022