Warszawa: Tramwajarze podpisali umowę na budowę nowej zajezdni na Annopolu

Podpisaliśmy umowę na budowę nowej zajezdni tramwajowej na Annopolu. To będzie piąta zajezdnia w stolicy, a budujemy ją, między innymi dlatego, że w Warszawie wkrótce przybędą nowe trasy tramwajowe, np. do Wilanowa i wzdłuż ul. Kasprzaka - poinformowały w piątek Tramwaje Warszawskie.

"Jest to jedna z największych i najnowocześniejsza zajezdnia tramwajowa w Polsce. Warszawa czekała na nią równe 60 lat" - powiedział prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski. Jak zaznaczył będzie to zajezdnia bardzo ekologiczna, każdy możliwy fragment będzie pokryty roślinnością.

Nowa zajezdnia na Annopolu zajmie powierzchnię niemal 12 hektarów i pomieści ponad 150 tramwajów. Znajdą tu swoje miejsce nowe, niskopodłogowe tramwaje dla Warszawy. W zajezdni będą stanowiska do badania stanu technicznego wagonów, a także lakiernia, myjnie czy tokarka służąca do regeneracji kół w tramwajach. Załoga w nowej zajezdni zajmie się też codziennymi czynnościami - sprzątaniem, czy przeglądam wagonów. Długość wszystkich torów w zajezdni, po których będą się poruszać serwisowane tramwaje wyniesie ponad 14 km.

Rośliny zajmą powierzchnię około 24 tys. mkw., czyli około 20 procent terenu zajezdni. "W tym roślinność wertykalna na elewacjach, zielona zabudowa torowisk, zieleń towarzysząca i oczywiście zielone dachy, tam, gdzie to możliwe" - wyliczył prezes TW.

Zajezdnia na Białołęce jako pierwsza w Polsce zasilana będzie w tak dużym stopniu z przyjaznych środowisku, odnawialnych źródeł energii. "Będzie w niej zamknięty obieg wody. Deszczówka magazynowana będzie w zbiornikach o pojemności 1200 metrów sześciennych. Będzie służyła do celów gospodarczych: do mycia placów, pojazdów, spłukiwania toalet i podlewania terenów zielonych" - powiedział Bartelski. Woda opadowa z dachów budynków trafi do 3 podziemnych zbiorników. Na terenie zajezdni będą też pompy ciepła i ogniwa słoneczne. "Wszystko po to, żeby zminimalizować ilości zużywanej energii na potrzeby własne" - dodał prezes Bartelski.

Na terenie nowej zajezdni będzie 14 budynków, w tym trzy miejsca przeznaczone dla tramwajów. Hala remontowa, w której będzie 7 torów, na których przewidziano 11 stanowisk obsługi tramwajów, hala obsługi technicznej - 9 torów z 18 stanowiskami oraz hala postojowa, w której zmieści się maksymalnie 152 składów tramwajowych. "Przystosowana jest również do nowych koreańskich tramwajów, które są nieco dłuższe" - dodał Bartelski.

"Zajezdnia na Annopolu będzie też wyposażona w system informatyczny, który pozwoli na automatyzację wielu czynności wykonywanych dotychczas ręcznie przez pracowników" - przekazały Tramwaje Warszawskie.

System zidentyfikuje każdy tramwaj wjeżdżający i wyjeżdżający z zajezdni, i sprawdzi, na którym torze się on znajduje i na który ma wjechać. Sterowanie zwrotnicami i semaforami będzie odbywało się automatycznie bez udziału motorniczych. Do systemu podłączona będzie także myjnia i stanowiska diagnostyczne. Pracownicy zajmujący się serwisowaniem tramwajów w nowej zajezdni będą używali tabletów i smartfonów, które będą przekazywały dane do centralnego systemu.

Automatyka w zajezdni pozwoli oszczędzić czas, np. ręczne przekładanie zwrotnic w zajezdni tej wielkości mogłoby zająć każdego dnia blisko 7 godzin. Szacowane oszczędności wynikające ze zautomatyzowania zajezdni w ciągu 10 lat wyniosą około 10 mln złotych. Jest to zbliżone do kosztu zakupu i instalacji całego systemu.

Budowa od momentu podpisania umowy będzie trwała 26 miesięcy. Wykonawcą będzie konsorcjum w składzie: ZUE (Lider) oraz Yörük Yapı Inşaat A.Ş. Wartość netto umowy: 532,6 mln zł. W tej chwili dofinansowanie unijne to 133 miliony złotych. "Liczę na to, że ta suma wzrośnie, bo dofinansowanie jest procentowe, a było wyliczane w sytuacji, w której szacunki kosztów były niższe" - powiedział Bartelski.

"Chcemy już w styczniu zorganizować plac budowy. Roboty ziemne chcielibyśmy rozpocząć w lutym, a kolejne obiekty w kwietniu i maju" - zaznaczył Wiesław Nowak prezes ZUE. "Prace torowe i trakcyjne przewidujemy w roku 2023" - dodał.

Budowa jest współfinansowana z środków UE. Pełna nazwa projektu to: "Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą". Dofinansowanie z UE wynosi ok. 555 mln zł. W ramach tego projektu zaplanowana jest budowa trasy tramwajowej do Wilanowa (z priorytetem dla tramwajów oraz tablicami systemu informacji pasażerskiej), budowa zajezdni Annopol oraz zakup 50 dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych.