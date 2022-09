Warszawa: Trzy miesiące aresztu za atak z nożem w ręku pod szkołą

Decyzją sądu na 3 miesiące trafił do aresztu 18-latek, który pod liceum na Pradze Północ z nożem w ręku zaatakował kilkoro uczniów – poinformowała w piątek kom. Paulina Onyszko z północno praskiej komendy policji.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Północ napastnik usłyszał pięć zarzutów karnych dotyczących m.in. popełnienia rozboju z użyciem noża, kradzieży rozbójniczej oraz kierowania gróźb karalnych. Za te przestępstwa nastolatkowi może grozić kara od 3 do 12 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ.

Do zdarzenia doszło 1 września br. pod jednym z liceum na Pradze Północ. "Agresywny 18-latek chciał wyrównać rachunki w imieniu swojej dziewczyny z jej szkolną koleżanką. Gdy ta opuściła budynek szkoły, 18-latek podszedł do niej i zaczął jej grozić. Posiadał ze sobą nóż, tzw. motylek, którym demonstracyjnie się bawił" - powiedziała kom. Onyszko.

W obronie dziewczyny stanął inny uczeń. 18-latek zaatakował go. Doszło do szarpaniny. Zareagował przypadkowy świadek tej sytuacji. Agresywny 18-latek uciekł z miejsca zabierając czapkę 16-latkowi. W ślad za nim ruszył inny uczeń. On również został zastraszony przez 18-latka. Agresywny chłopak zabrał mu czapkę, a gdy ten chciał ją odebrać, uderzył go.

Uczniowie sprawę zgłosili personelowi szkoły. Na miejsce wezwano patrol policji i rodziców. Jeden z zaatakowanych 16-latków trafił na badania do szpitala. Nie miał poważnych obrażeń.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego przyjęli zawiadomienia od rodziców zaatakowanych uczniów. W tej sprawie przesłuchano również samych nastolatków. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ wszczęła śledztwo w tej sprawie.

"Dzięki informacjom zgromadzonym w trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili tożsamość 18-letniego chłopaka. Jak się okazało, był on poszukiwany przez policjantów z Nysy w związku z tym, że nie powrócił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego" - relacjonowała Onyszko.

Jego zatrzymaniem zajęli się kryminalni z komendy przy ulicy Jagiellońskiej. Gdy nastolatek zjawił się w wytypowanym przez nich miejscu, zatrzymali go. Następnego dnia został przesłuchany w prokuraturze.

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.