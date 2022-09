Warszawa: Uroczyste obchody Dnia Straży Miejskiej

We wtorek przy ulicy Sołtyka odbyły się uroczyste obchody Dnia Straży Miejskiej. Nowi strażnicy złożyli ślubowanie, wręczono też 32 odznaczenia honorowe i 307 awansów - poinformowała Straż Miejska.

Na uroczyste obchody, przybyli m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, przedstawiciele Rady Warszawy, powstańcy warszawscy, przedstawiciele służb i formacji mundurowych, samorządu i organizacji pozarządowych. Oczywiście obecni byli funkcjonariusze i pracownicy cywilni warszawskiej straży miejskiej oraz ich rodziny.

Podczas uroczystości swoje przemówienie wygłosiła Komendant Straży Miejskiej Magdalena Ejsmont. "Wiem, że nie jest to praca łatwa. Musimy podejmować trudne decyzje i interweniować, często będąc pierwsi w miejscach, w których dzieje się coś złego. Służba na rzecz drugiego człowieka zawsze wymaga szczególnego zaangażowania i poświęcenia. Nawet najlepiej wyposażona jednostka nie zrealizuje swoich celów bez rzetelnej i uczciwej pracy człowieka, pracy, którą wykonujecie dla warszawianek i warszawiaków każdego dnia o każdej porze, która wymaga od nas oddania, profesjonalizmu i determinacji. Chciałabym, aby strażnicy byli dumni z noszenia munduru Straży Miejskiej, ponieważ oznacza on przede wszystkim takie wartości jak szacunek i honor. Wartości, o których zapomnieć nam nie wolno" - powiedziała komendant.

Prezydent Rafał Trzaskowski w swoim wystąpieniu podziękował strażnikom za ich codzienną pracę i skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa miasta. "To właśnie wy, strażnicy, macie bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Jesteście przez nich szanowani. Ślubowaliście między innymi chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo. To właśnie wasza praca zapewnia bezpieczeństwo nam wszystkim. Realizowanie przez was codziennych obowiązków sprawia, że Warszawa funkcjonuje tak, jak powinna" - powiedział Trzaskowski. "Dlatego bardzo wam wszystkim za to dziękuję. Niech postawa wyróżnionych przed chwilą kilkunastu strażników będzie przykładem dla innych i motywacją do jeszcze skuteczniejszej pracy na rzecz Warszawy" - dodał.

Podczas uroczystości ślubowanie złożyło 29 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Najlepsi pracownicy otrzymali honorowe odznaczenia "Zasłużony dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy". "Wyróżnieni nimi zostali pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, którzy swoim poświęceniem i zaangażowaniem wpływają na rozwój formacji oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców" - przekazała Straż Miejska. Dodatkowo z okazji święta 307 funkcjonariuszy zostało awansowanych.

