Warszawa: Uroczystości pogrzebowe aktora Miłogosta Reczka - w czwartek

Uroczystości pogrzebowe Miłogosta Reczka, aktora znanego przede wszystkim z dubbingu, odbędą się w czwartek w Warszawie. Jego głosem mówili m.in. Obi Wan-Kenobi, Vesemir z gry "Wiedźmin: Dziki Gon", Miś Paddington, pingwiny z Madagaskaru.

Rodzina i bliscy aktora poinformowali, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek o godz. 12 nabożeństwem żałobnym w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy Placu Małachowskiego w Warszawie. Miłogost Reczek zostanie pochowany o godzinie 13.15 na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburgskim przy ulicy Młynarskiej 54.

W nekrologu zaapelowano także o nie przynoszenie kwiatów na pogrzeb. "Będziemy wdzięczni za wpłaty na konto Fundacji im. Darii Trafankowskiej, która do końca opiekowała się Miłogostem. Nr konta 43 1500 1126 1211 2009 3528 0000" - napisano.

Miłogost Reczek urodził się 10 lutego 1961 r. we Wrocławiu. Aktorstwo studiował we wrocławskiej filii PWST w Krakowie, debiutował w 1984 r. we wrocławskim Teatrze Polskim. Rok później zaczął zajmować się dubbingiem, który stał się jego pasją. Wystąpił w 300 produkcjach dubbingowych i 150 słuchowiskach. Jego głosem mówili m.in. Obi Wan-Kenobi, Vesemir z gry "Wiedźmin: Dziki Gon", Miś Paddington, minionki oraz pingwiny z Madagaskaru.

Występował także w takich produkcjach, jak m.in.: "Świat według Kiepskich", "Samo życie", "Fala zbrodni", "Pierwsza miłość", "Pitbull", "Kryminalni", "Glina", "Generał Nil", "Ranczo", "Ojciec Mateusz" i "Wataha".

Przez dwadzieścia lat grał na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu, później w warszawskich teatrach Dramatycznym, Studio, 6. piętro i Kamienica.

W ostatnich latach chorował na nieuleczalny nowotwór - szpiczaka - który doprowadza do uszkodzenia kości, zwiększa podatność na anemię, infekcje i niewydolność nerek.

Miłogost Reczek zmarł 14 grudnia w wieku 60 lat.