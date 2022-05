Warszawa: Urson Willson przeprowadził się do nowego lokum

W stołecznym zoo zakończyła się przeprowadzka ursona Willsona do nowego lokum. Teraz będzie miał większy wybieg z wiekszą ilością zieleni.

"Wielka przeprowadzka ursona Willsona! Od tego tygodnia możecie już podziwiać naszego ursona w nowym domu. Znajdziecie go między wybiegami zebr i wielbłądów" - poinformował stołeczny ogród zoologiczny.

Willson mieszkał z koleżanką Marit, jednak samiczka dwa lata temu odeszła. Samotny gryzoń trafił teraz na nowy, luksusowy wybieg. Jak przekazało zoo, po przeprowadzce Willson od razu dziarsko i bez żadnego lęku ruszył na podbój swoich włości, zaglądając w każdy zakamarek. "W niektórych miejscach natrafiał na pozostawione przez opiekunów gałązki wierzby (jeden z jego przysmaków) i chętnie częstował się powitalnym posiłkiem. Odkrył też kilka naturalnie występujących drzewek, na których rosły smakowite listki" - opisało zoo.

Po wstępnych oględzinach Willson spokojnie poszedł do swojej budy, żeby odpocząć po emocjonujących wydarzeniach. "Mamy nadzieję, że nowe lokum przypadnie mu do gustu i będzie się w nim dobrze czuł" - podsumował stołeczny ogród zoologiczny.

Urson amerykański to gryzoń, który może osiągać długość nawet powyżej metra! Zamieszkuje Amerykę Północną. Jego ciało pokryte jest charakterystycznymi kolcami, u dorosłego osobnika może być ich nawet 30 tysięcy. To tajna broń gryzonia przeciwko drapieżnikom. Ursony nie zapadają w sen zimowy. Ich gęste kolce są w stanie chronić je przed niską temperaturą. Mają również świetną zdolność do adaptowania się w nowych warunkach. Doskonale pływają i potrafią się wspinać.

Urson preferuje samotniczy tryb życia, ale zdarza się, że w jednej kryjówce znajduje się kilka osobników. Zazwyczaj łączą się jednak w pary tylko w okresie godowym. W naturze zwierzęta dożywają 10 lat, w zoo mogą żyć znacznie dłużej.