Warszawa: Urzędnicy apelują o ostrożną jazdę na Wisłostradzie. Nad Wisłę mogą iść nurogęsi

Stołeczny ratusz apeluje do kierowców o ostrożną jazdę na Wisłostradzie. Od kwietnia śródmiejskie nurogęsi rozpoczynają swoje coroczne wędrówki z Łazienek Królewskich do Portu Czerniakowskiego.

"W najbliższych dniach spodziewajcie się wędrówek nurogęsi z Łazienek Królewskich do Portu Czerniakowskiego" - napisał w mediach społecznościowych stołeczny ratusz. "W związku z tym kierowców jadących przez ulicę Myśliwiecką i Czerniakowską prosimy o wolniejszą jazdę i ostrożność, opiekunów psów o trzymanie swoich pupili na smyczy, a wszystkich mieszkańców o zachowanie dystansu, nurogęsi są bardzo płochliwe" - zaapelował.

Nurogęsi to rzadki gatunek ptaków wodnych. Spotkać je można m.in. w Łazienkach Królewskich. To sytuacja wyjątkowa, ponieważ nie jest to gatunek parkowy i w dodatku ptaki gnieżdżą się stosunkowo daleko od koryta Wisły. W okresie lęgowym, który przypada w kwietniu, pokonują trasę z Łazienek, wzdłuż Kanału Piaseczyńskiego, przez ulicę Czerniakowską, i dalej aż do Wisły. Oznacza to, że muszą Wisłostradę, na której jest duże natężenie ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z możliwością czasowego wstrzymania ruchu na czas przejścia ptaków.

Nurogęsi gniazdują przede wszystkim w dziuplach drzew. Samice od razu po wykluciu się młodych prowadzą pisklęta w stronę Wisły m.in. z powodu małych możliwości zdobycia pokarmu w parkowych zbiornikach i kanałach. Nurogęsi żywią się głównie rybami.