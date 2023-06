Warszawa: Utrudnienia na linii otwockiej od czwartku

Od 8 do 11 czerwca przewidziane są zmiany w rozkładzie jazdy. Pociągi od Warszawy Wschodniej kursować będą do stacji Warszawa Wawer. Z kierunku Otwocka część pociągów dojedzie do stacji Warszawa Falenica.

Wybrane pociągi będą jeździły wahadłowo do i z Warszawy Radość. Za część pociągów zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza. Koleje Mazowieckie poinformowały o wprowadzeniu wzajemnego honorowania biletów w autobusie linii 521 na odcinku Plac Zawiszy - PKP Falenica.

Od 8 do 10 czerwca, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej będą kursowały na trasie S1 Warszawa Wawer (Warszawa Wschodnia) - Pruszków, S10 Warszawa Wawer - Warszawa Wschodnia, S11 Otwock - Warszawa Radość.

"W tym czasie autobusy linii 521 pomiędzy Falenicą a Wiatraczną będą jeździły dwa razy częściej niż jest to w normalnym rozkładzie" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Wstrzymany zostanie także ruch pociągów Kolei Mazowieckich a na odcinku Warszawa Wawer - Warszawa Falenica będą jeździły autobusy Zastępczej Komunikacji Autobusowej KM.

Na linii S1 z Pruszkowa do Wawra pojedzie 14 pociągów, a dwa pociągi skończą bieg na stacji Warszawa Wschodnia. W odwrotnej relacji, z Wawra do Pruszkowa pojedzie 12 pociągów, a trzy pociągi rozpoczną bieg na stacji Warszawa Wschodnia.

Pociągi SKM S10 pojadą na trasie Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer. Pomiędzy tymi stacjami pojedzie łącznie (linie S1 i S10) 36 pociągów w obu kierunkach, z częstotliwością co około 30 minut.

Na trasie Warszawa Radość - Otwock (S11) pojadą 34 pociągi w obu kierunkach, z częstotliwością co około 30 minut.

Od 12 czerwca rozpocznie się kolejny, etap modernizacji linii kolejowej łączącej Warszawę Wschodnią z Warszawą Wawrem. Modernizowane będą tory, przystanki Warszawa Gocławek i Warszawa Olszynka Grochowska oraz budowany nowy przystanek Warszawa Grochów. Kontynuowane będą prace na stacji Warszawa Wawer oraz przy budowie 5 nowych przejść podziemnych.