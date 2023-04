Z powodu awarii urządzeń na stacji Rondo ONZ pociągi linii M2 kursują w pętlach. Uruchomiono pociąg kursujący wahadłowo.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Na stacji Rondo ONZ doszło do awarii urządzeń. Pociągi na linii M2 kursują na dwóch odcinkach od stacji Bemowo do przystanku Rondo Daszyńskiego oraz od stacji Dworzec Wileński do przystanku Bródno" - poinformowała rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń.

Dodała, że uruchomiono pociąg, który kursuje wahadłowo od stacji Świętokrzyska do stacji Dworzec Wileński.