Warszawa: VI Diecezjalny Dzień Chorego i Seniora odbędzie się 23 września w sanktuarium św. Ojca Pio

W najbliższą sobotę, 23 września, w stołecznym sanktuarium św. Ojca Pio na Gocławiu odbędzie się VI Diecezjalny Dzień Chorego i Seniora pod hasłem "Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie". W czasie obchodów będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych.

Do udziału w obchodach zaproszone są przede wszystkim osoby starsze i chore wraz z opiekunami. Będą one mogły skorzystać ze strefy porad medycznych i konsultacji, które będą dostępne od godziny 10.00 w siedzibie biblioteki parafialnej - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej.

Centralnym punktem obchodów VI Diecezjalnego Dnia Chorego i Seniora będzie msza św. o godz. 11.00. W czasie liturgii chorzy będą mogli skorzystać z sakramentu namaszczenia chorych. Po eucharystii zaplanowana jest wspólna agapa.

Sakrament namaszczenia chorych nie jest wiatykiem, czyli sakramentem dla umierających. Można go przyjąć nawet kilka razy w życiu - w przypadku ciężkiej i niebezpiecznej choroby, w czasie jej trwania, jeśli stan zdrowia się pogorszył, w momencie ponownego zachorowania oraz w sędziwym wieku.

W ciągu roku można go przyjąć w kościele po mszy św. w zakrystii, w szpitalu, w domu podczas comiesięcznej wizyty kapłana z komunią św. oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia po wezwania kapłana z posługą sakramentalną.

Sanktuarium Świętego Ojca Pio w Warszawie powstało z ofiar parafian, gości oraz czcicieli św. Ojca Pio z kraju i z zagranicy. Jednym z częstych gości była prof. Wanda Półtawska, przyjaciółka św. Jana Pawła II uzdrowiona za przyczyną włoskiego kapucyna. W ciągu tygodnia - we wtorki wieczorem - w kościele odprawiana jest nowenna do św. Ojca Pio, zaś 23. dnia każdego miesiąca o godz. 15.00 celebrowana jest msza św. połączona z koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji ofiarodawców i sponsorów.