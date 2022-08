Warszawa: W dniach 27-28 września odbędzie się Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach edukacji i ekonomii społecznej jest celem VI Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, który w dniach 27-28 września odbędzie się w Warszawie.

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej odbędzie się w hotelu Sound Garden w Warszawie. Organizatorem festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oraz Fundacja Obserwatorium Społeczne.

"Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to przestrzeń do rozmowy na najważniejsze tematy, platforma wymiany myśli ludzi zatroskanych o dobro wspólne. To również ciekawe i aktualne zagadnienia, debaty specjalistów z różnych dziedzin, integracja środowisk oraz wymiana doświadczeń, a także przestrzeń, w której biznes, gospodarka, kwestie społeczne i polityczne stykają się z Ewangelią i etyką" - czytamy na stronie internetowej wydarzenia.

Festiwal zainauguruje 27 września o godz. 10.00 msza św. pod przewodnictwem bpa Mariana Florczyka w kościele św. Aleksandra w Warszawie. Tego dnia uczestnicy wysłuchają m.in. dwóch debat: "Silna czy krucha - jaka jest Unia Europejska?" oraz "Gospodarka - rozwój czy upadek?".

Na godz. 18.30 zaplanowano uroczystą galę połączoną z prezentacją publikacji dyrektorki Ośrodka Studiów Europejskich na Uniwersytecie Marne-la-Vallée w Paryżu prof. Chantal Delsol pt. "Zmierzch Uniwersalności".

28 września uczestnicy będą mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z podstawowych metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz wysłuchać debaty pt. "Nikt nie jest samotną wyspą - KNS w teorii i praktyce".

Zapisy na KNS są dostępne na stronie internetowej: https://festiwalkns.pl/wydarzenie/vi-festiwal-katolickiej-nauki-spolecznej/.

Nad merytoryczną stroną Festiwalu czuwa Rada Programowa pod przewodnictwem przewodniczącego Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski bpa Mariana Florczyka. Patronat nad wydarzeniem objęli przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.