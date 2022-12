Warszawa: W Instytucie Teatralnym ogłoszono laureatów 8. Konkursu Fotografii Teatralnej

Dawid Stube w kategorii "teatralne zdjęcie sezonu” oraz Adrianna Gołębiewska i Bartłomiej Barczyk w kategorii "zestaw dokumentacyjny z przedstawienia" zostali laureatami 8. Konkursu Fotografii Teatralnej. Wręczenie nagród odbyło się w sobotę wieczorem w Instytucie Teatralnym w Warszawie.

Jak wyjaśniono, 16 fotografek i fotografów znalazło się w finale 8. Konkursu Fotografii Teatralnej, organizowanego od 2015 r. przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Spośród 1337 nadesłanych w tym roku fotografii jury wybrało finałowe zdjęcia w trzech kategoriach: "teatralne zdjęcie sezonu", "zestaw dokumentacyjny z przedstawienia" oraz "architektura teatralna".

Nadesłane prace oceniało jury w składzie: prof. Marta Leśniakowska, Karolina Puchała-Rojek, prof. Magdalena Raszewska, Bartek Warzecha i Elżbieta Wrotnowska-Gmyz (dyrektor Instytutu Teatralnego).

W kategorii "teatralne zdjęcie sezonu" jury I nagrodę (statuetkę i 7 tys. zł) przyznało Dawidowi Stube za fotografię pt. "Mama" z Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie.

"Zwycięska praca Dawida Stube to dojrzała kompozycja świadomie korzystająca z fotografii amatorskiej" - napisano w uzasadnieniu, które odczytała Karolina Puchała-Rojek. "Głęboko intymna, nieprzeznaczone dla postronnych oczu i szerokiej publiczności scena otwiera przed widzami widok na zaplecze teatru, jak i prywatnych relacji fotografa i modelki. Stawia nas w tak lubianej przez fotografię i teatr sytuacji podglądaczy" - podkreśliła.

"Ujęcie wykonane podczas przygotowań do spektaklu +Lalka+ Bolesława Prusa, podobnie jak samo przedstawienie, stają się zarówno wyrywkową analiza współczesnego społeczeństwa polskiego, jak i opowieścią o miłości" - wyjaśniła w laudacji Puchała-Rojek.

Drugą nagrodę (statuetki i po 5 tys. zł) jury przyznało ex aequo Witoldowi Orskiemu za fotografię pt. "Taniec Matisse'a" oraz Maurycemu Stankiewiczowi za zdjęcie zatytułowane "Codzienność A.D. 2022".

Trzecią nagrodę (statuetkę i 3 tys. zł) wręczono Karolinie Jóźwiak za fotografię "Fotel koadiutora".

Wyróżnienie (1 tys. zł) otrzymał Marek Zakrzewski za zdjęcie "Fotografowałem śmierć Jana Pawła II".

W kategorii "zestaw dokumentacyjny z przedstawienia", które miało premierę w sezonie 2021/22 dwie równorzędne I nagrody (statuetki i po 8 tys. zł) otrzymali Adrianna Gołębiewska za zestaw zdjęć ze spektaklu "Zamek" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie oraz Bartłomiej Barczyk za zestaw fotografii z "Dantona" z Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Drugą nagrodę w tej kategorii (statuetkę i 6 tys. zł) odebrał Dawid Stube za zestaw dokumentujący spektakl "Mały Książę" w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie.

Trzecią nagrodę (statuetkę i 3 tys. zł) otrzymał Jeremi Astaszow za zestaw fotografii ze spektaklu "Baśnie Andersena" w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.

Dwa wyróżnienia (po 1 tys. zł) wręczono Anecie Wawrzole za zestaw dokumentujący spektakl "Otwarte / Gładkie / Białe / Chłodne" Teatru Rajstopy z Elbląga oraz Dawidowi Stube za zestaw fotografii dokumentujący przedstawienie "Irena" w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.

W trzeciej, nowej kategorii konkursowej "architektura teatralna" jury nie przyznało nagród. Jedyne wyróżnienie (1 tys. zł) wręczono Kamili Wiśniewskiej-Kopciarze za zdjęcie "Dziedziniec" z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku.

W sobotę ogłoszono także rozpoczęcie naboru zdjęć do 9. Konkursu Fotografii Teatralnej. Prace można będzie nadsyłać na adres IT do 30 września 2023 r.

Galę wręczenia nagród 8. KFT uświetnił koncert duetu Maja Kleszcz i Wojciech Krzak.

Do tegorocznego 8. KFT zgłosiło się 110 fotografek i fotografów, którzy przesłali prace wykonane między 1 września 2021 a 31 sierpnia 2022 r. Wśród nich znaleźli się zarówno artyści od lat fotografujący polski teatr, jak i debiutanci. Najmłodszy uczestnik ma 19 lat, a najstarszy - 74. Fotografie zostały wykonane w 51 miejscowościach.

"Celem Konkursu jest propagowanie i rozwój sztuki fotografowania teatru oraz prezentacja fotografii nie tylko jako formy dokumentowania procesu pracy artystycznej na scenie i wokół niej, ale także jako narzędzia współtworzenia znaczeń oraz sposobów odbioru dzieła, posiadającego własne walory i wartości" - napisano na stronie IT. Dodano, że "Konkurs ma również za zadanie poszerzanie i pogłębianie refleksji nad znaczeniem i formami fotografii teatralnej".

Wystawy pokonkursowe KFT odwiedzają co roku najważniejsze przeglądy i festiwale fotograficzne, a prace finalistów i laureatów Konkursu pokazywane były dotąd w ponad 20 miastach.