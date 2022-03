Warszawa: W Kinie Muz dzieci będą mogły obejrzeć filmy w języku ukraińskim

Muzeum Narodowe w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty zaprasza dzieci na seanse w Kinie Muz w języku ukraińskim - poinformowało MNW w swoich mediach społecznościowych.

Jak podkreślono we wpisie, "wierzymy, że kinematografia ma moc, by zmieniać świat, a w momentach niepokoju realnie pomagać, dodawać otuchy, ułatwiać rozmowę i budować porozumienie".

Kino Muz znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, na poziomie -1. Do kina można wejść z biletem do muzeum, jednak jak podkreślano "dla szukających schronienia przed wojną w Ukrainie oraz osób im towarzyszących wstęp do muzeum i kina jest bezpłatny".

Seanse będą odbywać się w soboty i niedziele o godz. 13. W repertuarze kina na marzec znalazły się takie filmy jak "Basia" (19 marca), "Jakub, Mimmi i gadające psy" (20 marca), a także "Filonek Bezogonek" (26 marca) i "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica" (27 marca).

Ponadto poinformowano, że na platformie VOD Stowarzyszenia Nowe Horyzonty został opublikowany katalog filmów pełnometrażowych i seriali dla dzieci w ukraińskiej wersji językowej.