Warszawa: W majówkę ruszają Warszawskie Linie Turystyczne

Od niedzieli 1 maja na stołeczne ulice wyjadą zabytkowe tramwaje i autobusy obsługujące linie turystyczne. Kursować będą w weekendy i w święta. Ostatni raz wyjadą na trasy 25 września.

"W okresie od dnia 1 maja do dnia 25 września uruchomione zostają linie okresowe o charakterze turystycznym obsługiwane taborem historycznym: 36 (tramwajowa) oraz 100 (autobusowa)" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Linia tramwajowa 36 kursować będzie na trasie plac Narutowicza, Filtrowa, Nowowiejska, pl. Zbawiciela, Marszałkowska, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego do Metra Marymont. Historycznym tramwajem można przejechać się od 1 maja do 26 czerwca oraz od 1 do 25 września w soboty, niedziele i dni świąteczne a także 2 maja i 17 czerwca. W czasie wakacji od 27 czerwca do 31 sierpnia zabytki wyjadą na tory codziennie.

Linia autobusowa 100 kursować będzie na trasie: Centrum, Marszałkowska, Królewska, Grzybowska, Towarowa, Okopowa, Anielewicza, Andersa, Muranowska, Konwiktorska, Sanguszki, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Al. Solidarności, Targowa, Ratuszowa, Wybrzeże Szczecińskie, Wybrzeże Helskie, Most Świętokrzyski, Zajęcza, Topiel, Kruczkowskiego, Książęca, Al. Ujazdowskie, Bagatela, Marszałkowska, pl. Konstytucji, Marszałkowska do Centrum.

Autobusy będą kursować w soboty, niedziele i święta oraz 2 maja i 17 czerwca.

W tramwajach linii 36 i autobusach linii 100 obowiązuje taryfa biletowa Warszawskiego Transportu Miejskiego.

W przypadku pojazdów niewyposażonych w kasowniki, bilety będą kasowane przez konduktorów - członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Na biletach jednorazowych przesiadkowych oraz czasowych konduktorzy umieszczać będą pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie ważności biletu. Przejazd na podstawie biletu okresowego (krótko- lub długookresowego) możliwy będzie po wcześniejszym jego skasowaniu (aktywowaniu karty) w innym pojeździe komunikacji miejskiej lub w bramce metra.