Warszawa: W niedzielę grupa rowerzystów przejedzie 56 km śladami prymasa Stefana Wyszyńskiego

Szlakiem miejsc związanych z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim na terenie Puszczy Kampinoskiej i w jej okolicach przejadą na rowerach uczestnicy liczącej 56 km wyprawy "Koło puszczy. Muzealna jazda po Kampinosie", która wyruszy w niedzielę z bazyliki Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie.

Celem wyprawy jest połączenie wiedzy merytorycznej o kard. Wyszyńskim z aktywnym wypoczynkiem na rowerze - napisali organizatorzy, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej archidiecezji warszawskiej.

"Po pierwsze, w tutejszych miejscowościach i na szlakach leśnych znajduje się wiele mało znanych pamiątek związanych z życiem i działalnością Stefana Wyszyńskiego. Po drugie, aktywny wypoczynek, jest okazją do wspólnego spędzenia czasu z dala od miejskiego zgiełku. Po trzecie wreszcie - jest to wyśmienita okazja do poznania wyjątkowego parku narodowego usytuowanego u wrót stolicy" - zaznaczyli.

Wyprawa wyruszy w niedzielę o godz. 11 z sanktuarium maryjnego w Niepokalanowie pod hasłem "Miejsca święte". Trasa wyprawy będzie wiodła przez Józefów, Zamczysko, Górki, Posadę, Cisowe-Secymin, Granicę, Kampinos z powrotem do Niepokalanowa. Po drodze uczestnicy odwiedzą m.in. sanktuaria maryjne w Niepokalanowie i Secyminie-Nowinach, drewniany kościół w Kampinosie oraz cmentarz wojenny w Granicy, na którym spoczywają polscy żołnierze polegli w bitwie nad Bzurą.

"Koło puszczy. Muzealna jazda po Kampinosie" to cykl 6 wycieczek rowerowych śladami prymasa Stefana Wyszyńskiego proponowanych przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Pierwsza odbyła się 16 lipca pod hasłem "Szlakiem miejsc pamięci narodowej".

Następne wycieczki zaplanowane są na 27 sierpnia pod hasłem "Dzieło życia bł. Elżbiety Róży Czackiej" i 28 sierpnia pod hasłem "W małej ojczyźnie Fryderyka Chopina".