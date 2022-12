Warszawa: W nocy przez stolicę przejedzie drugi transport maszyny TBM

W nocy z soboty na niedzielę przez ulice Warszawy przejedzie drugi konwój maszyny TBM. Łączna waga przewożonego ładunku wynosi prawie 500 ton.

Gigantyczny transport maszyny TBM, która ma wydrążyć tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica (woj. podkarpackie) w sobotę nad ranem dotarł do węzła Janki na S8. Jego postój zaplanowany jest do godziny 22.

Rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska przekazała PAP, że w nocy z soboty na niedzielę konwój wyruszy drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy i węzła Opacz. Następnie drogą ekspresową S2 oraz ulicami Warszawy dotrze do węzła Lubelska (S17) ok. godz. 6, gdzie zaplanowano kolejny postój w ciągu S17 do niedzieli do godz. 22. "W czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S8, a następnie S2, mogą się tworzyć korki na jezdni S8 w kierunku Warszawy oraz S2 w kierunku Terespola" - zapowiedziała.

Na węźle Puławska, przed tunelem S2 kolumna zjedzie z drogi ekspresowej i przejdzie ul. Puławską, Pileckiego, Ciszewskiego, Rodowicza Anody, Doliną Służewiecką, Wilanowską i Przyczółkową, aby następnie wrócić na S2 i dojechać do S17 na węźle Lubelska.

"W niedzielę o godzinie 23 transport maszyny TBM wyruszy drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina do MOP Wola Korycka, gdzie około godziny 5.30 dotrze na kolejny postój. Będzie on trwać do poniedziałku do godz. 22, skąd następnie ruszy drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina z MOP Wola Korycka, na kolejny postój do MOP Markuszów już na terenie województwa lubelskiego" - dodała.

Zauważyła, że tak dużych elementów jeszcze po polskich drogach nie przewożono. "Apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków oraz wprowadzanej na czas przejazdu zmienionej organizacji ruchu" - zaapelowała.

"Konwoje będą posiadać specjalistyczne zabezpieczenie. Będą to m.in. tablice VMS (znaki zmiennej treści), mobilne poduszki zderzeniowe za kolumną, piloci kierujący ruchem oraz lokalne wsparcie policji" - dodała Małgorzata Tarnowska.