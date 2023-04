Warszawa: W Panteonie Wielkich Polaków Świątyni Opatrzności Bożej upamiętniono kapelanów katyńskich

W sobotę w Panteonie Wielkich Polaków Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odsłonięto tablicę upamiętniającą kapelanów Kościołów rzymskokatolickiego oraz greckokatolickiego zamordowanych przez Sowietów m.in. w Katyniu. Nad nazwiskami umieszczono napis - Vinctis non Victis (Pokonanym niezwyciężonym).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Odsłonięcie i poświecenie tablicy upamiętniającej kapelanów zamordowanych w ramach Zbrodni Katyńskiej poprzedziła eucharystia w Świątyni Opatrzności Bożej, której przewodniczył metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz. Liturgię koncelebrował biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.

"W homilii bp Lechowicz powiedział, że tablica będzie +przypominała prawdę o polskich duchownych, heroicznie świadczących o wierze i kierujących się miłością aż do końca. Będzie też wołaniem o sprawiedliwe, to znaczy oparte na prawdzie, spojrzenie na Kościół i jego rolę w historii i teraźniejszości naszego narodu+" - przekazano w komunikacie opublikowanym na stronie ordynariatu polowego WP.

Duchowny powiedział, że tablica będzie także przypomnieniem, że "eliminacja Boga z życia ludzi zawsze kończy się źle nie dla Boga, ale dla człowieka i społeczeństwa". Zastrzegł, że tę prawdę trzeba wciąż przypominać, "bo mimo zmieniających się czasów pokusa zastępowania prawdziwego Boga stworzonymi przez ludzi bożkami wciąż daje znać o sobie".

"Na czarnej, marmurowej tablicy znajduje się 26 nazwisk duchownych katolickich oraz kapłana z Kościoła greckokatolickiego zamordowanych w ramach Zbrodni Katyńskiej. Nad nazwiskami umieszczono napis Vinctis non Victis (Pokonanym - Niezwyciężonym) i oznaczenia kołnierzy munduru (tzw. łapki) z przedwojennego korpusu duszpasterstwa wojskowego" - czytamy w komunikacie.

Przekazano, że "w uroczystości uczestniczyło liczne grono wiernych, m.in. rodziny zamordowanych kapelanów katyńskich, przedstawiciele Wojska Polskiego i służb mundurowych: policji, straży granicznej i straży ochrony kolei". "Byli także reprezentanci Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów, Poczty Polskiej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Konfraterni św. Jakuba Apostoła Starszego oraz Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, inicjatora uroczystości" - dodano.

Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 r. Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, funkcjonariusze NKWD dokonali masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, Kalininie (obecnie Twer) i Charkowie. Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 r. Data ta jest obecnie symboliczną rocznicą zbrodni.