Warszawa: W poniedziałek na ul. Puławską wracają tylko trzy linie tramwajowe

Od poniedziałku ulicą Puławską znów będą kursowały tramwaje. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że będą to linie 4, 10 i 18. Torowisko na ul. Puławskiej zostało zamknięte przed rokiem, w związku z budową linii tramwajowej do Wilanowa.

Rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz przekazał PAP, że w najbliższy poniedziałek - po rocznej budowie czterotorowego węzła - wraca ruch tramwajowy na ul. Puławską.

Przyznał jednak, że ul. Puławską pojadą trzy, a nie pięć jak przed remontem, linie tramwajowe: 4, 10 i 18. Będą jeździły w godzinach szczytu co 8 minut, a poza szczytem co 12 minut.

Przed rozpoczęciem budowy linii tramwajowej na Wilanów i zamknięciem torowiska na ul. Puławskiej, pomiędzy pl. Zbawiciela a ul. Dworkową, kursowało tamtędy pięć linii - 4, 10, 14, 18 i 35. Od poniedziałku, 4 września, będzie kursować tam 4 i 10 - do pętli Wyścigi oraz 18, która skręci w ul. Woronicza, by dojechać do Służewca.

"Linia 35 nie wróci na ul. Puławską, bo nadal będzie kursować za 14 - na zmienionej trasie. Poza tym ta linia przewidziana jest w przyszłości do obsługi trasy do Wilanowa. Dlatego nie chcemy teraz wprowadzać zmian w kursowaniu, żeby za pół roku, czy kiedy skończy inwestycja, po raz kolejny to robić" - tłumaczy Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.

Takie rozwiązanie grozi ogromnym tłokiem w tramwajach. Również chaosem, bo poniedziałek to pierwszy dzień z normalnym, powakacyjnym ruchem w mieście. Mimo to urzędnicy zakładają, że wprowadzone zmiany i cięcia nie przysporzą problemów pasażerom.

"W godzinach szczytu ul. Puławską tramwaje będą jeździły co około 3 minuty" - tłumaczy Tomasz Kunert i twierdzi, że to ma zaspokoić potrzeby pasażerów w tym rejonie, nawet przy mniejszej liczbie linii.

Tłumaczy, że na odcinku Puławskiej - od ul. Woronicza do Wyścigów - pasażerów w tramwajach jest zdecydowanie mniej i ta oferta, która została przygotowana, powinna zaspokoić ich potrzeby.

Miejscy urzędnicy zapowiadają, że od poniedziałku 4 pojedzie z pętli Wyścigi ulicami: Puławską, Marszałkowską i dalej przez plac Bankowy na Annopol.

Linia 10 także będzie rozpoczynać trasę na Wyścigach. Tramwaje pojadą ulicami Puławską i Marszałkowską, a na placu Zbawiciela skręcą w ul. Nowowiejską, by dojechać al. Niepodległości, Chałubińskiego i dalej Prostą i Wolską do przystanku PKP Wola.

Linia 18 połączy pętlę PKP Służewiec i Żerań FSO. Tramwaje tej linii pojadą ulicami: Wołoską, Woronicza, a dalej Puławską, Marszałkowską, Andersa i przez most Gdański.

Na trasę wrócą autobusy linii E-2. "W porannym szczycie będą jeździły dwa razy częściej niż przed wakacjami, czyli co 10 minut" - podkreślił ZTM.

Mieszkańcy Wilanowa do dyspozycji będą mieli także linię 217, która zapewnia dojazd do stacji metra Natolin i Wilanowska. Od 4 września autobusy te dowiozą pasażerów do tramwajów na ul. Puławskiej. W porannym szczycie linia 217 również będzie kursowała co 10 minut.

Stołeczny ratusz przekonuje, że budowa trasy tramwajowej do Wilanowa to najbardziej oczekiwana inwestycja Tramwajów Warszawskich oraz największy projekt tramwajowy w Polsce. Będzie miała łączną długość blisko 19 km. Połączy Wolę, Odolany, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

