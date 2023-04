Warszawa: W poniedziałek rozpoczyna się cykl pokazów w Multimedialnym Parku Fontann

Cykl pokazów w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu rozpocznie się w poniedziałek, 1 maja. W tym roku uczestnicy podążą śladami bohaterów największych produkcji wytwórni Disney, która obchodzi swoje stulecie - poinformował stołeczny ratusz.

Podczas 30-minutowej animacji będzie można posłuchać takich hitów, jak "Kolorowy wiatr" z Pocahontas, "Hakuna Matata" z Króla Lwa i "Mam tę moc" z "Krainy lodu". Widzowie wypłyną też poza rafę z Vaianą, odwiedzą rodzinę Madrigal w Naszym magicznym Encanto, popłyną z prądem z bohaterami Gdzie jest Nemo i poznają Herkulesa w starożytnej Grecji. A to wszystko w towarzystwie tańca fontann i projekcji laserowych" - przekazał ratusz.

Inauguracyjne pokazy "Disney100 Magiczna Księga" będą odbywać się 1, 2 i 3 maja o godzinie 21.30. Kolejne animacje mieszkańcy mogą obejrzeć w każdy piątek i sobotę. W maju, czerwcu i lipcu o godz. 21.30, sierpniu o godz. 21 a we wrześniu o godz. 20.30.

Również 1 maja w godzinach 12-18, na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się rodzinny Piknik Europejski. Podczas wydarzenia będzie można posłuchać muzyki polskiej, francuskiej, włoskiej, greckiej, czy celtyckiej. Wystąpią m.in. Orkiestra Mykanów, Los Duendes, Tyrolia Band i Marta Burdynowicz. Warto zobaczyć taneczny występ formacji Ritmo Bloco oraz wziąć udział w warsztatach "Roztańczona Europa" organizowanych przez Szkołę Musicalową B&B. Będzie można nauczyć się podstaw polki, mazura, paso doble, zorby i innych tańców. Podczas pikniku pojawią się też teatry uliczne.

Swoje stoiska przygotują miejskie spółki, a MZA zaprosi na wycieczkę śladami unijnych inwestycji w stolicy zabytkowym autobusem Somua. Na terenie pikniku stanie też Miasteczko Zdrowia, w którym będzie można wykonać kilka podstawowych badań oraz skonsultować się z dietetykiem, rehabilitantem lub dermatologiem. Dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach mikroskopowych i zajęciach z fantomem z pobierania krwi. Nie zabraknie strefy kulinarnej, w której będzie można degustować europejskie dania.

Majówkę można spędzić również w warszawskich muzeach. Niektóre z nich są czynne w świąteczne dni. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza do odwiedzin 1, 3, 4 i 5 maja, a Muzeum Warszawy we wszystkie dni, poza 1 maja. W czwartek do obu placówek można wejść za darmo. Można również zajrzeć do Muzeum Karykatury (czynne również 3 maja), gdzie do obejrzenia są wystawy poświęcone założycielowi i patronowi tego miejsca - Erykowi Lipińskiemu.

Warto również odwiedzić Park Rzeźby na Bródnie, gdzie codziennie o każdej porze dostępne są rosnące zbiory kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W majówkę otwiera się również ogród na dachu Centrum Nauki Kopernik. Ogród aż do sierpnia będzie dostępny codziennie, w godzinach 10-20.