Warszawa: W sobotę msza św. za zmarłych bezdomnych i Flash mob dla Ukrainy

Wspólnota Sant’Egidio zaprasza w sobotę na mszę św. w intencji zmarłych bezdomnych, która odbędzie się o godz. 16 w stołecznej parafii św. Barbary. Po mszy św. wspólnota zaprasza zaniepokojonych napiętą sytuacją polityczną na wschodzie na wydarzenie „NO WAR! Flash mob dla Ukrainy”.

"Mszy świętej sprawowanej w sobotę 19 lutego o godz. 16 w parafii św. Barbary przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie przewodniczył będzie bp Rafał Markowski. Podczas liturgii wymieniane będą imiona tych, którzy żyli i zmarli na ulicach naszego miasta" - czytamy w komunikacie przekazanym PAP.

Jak zaznaczyli jego autorzy "liturgia to nie tylko wyraz pamięci, ale również znak niezgody na to, by ktokolwiek umierał dlatego, że jest bezdomny oraz apel o solidarność z tysiącami ludzi, którzy z różnych przyczyn żyją na ulicach polskich miast i - zwłaszcza w mroźne zimowe dni - potrzebują naszej szczególnej troski i uważności".

Poinformowali, że od 1 listopada 2021 roku Komenda Główna Policji odnotowała 43 zgony w wyniku wychłodzenia.

"Kilka tygodni temu jedna z naszych grup, które odwiedzają osoby bezdomne na peryferiach Warszawy była świadkiem pożaru pustostanu. Próbowali wejść do środka, wezwali straż pożarną, ale Heńka nie udało się uratować. W tym roku odszedł też Zenek, który żył ponad 30 lat na ulicy, a ostatnie dwa spędził w naszym Domu Braci, kochany przez wszystkich" - czytamy w zaproszeniu na Facebooku.

Po liturgii Wspólnota Sant'Egidio zaprasza wszystkich zaniepokojonych napiętą sytuacją polityczną na wschodzie na wydarzenie "NO WAR! Flash mob dla Ukrainy".

"Każdy, kto chce okazać solidarność naszym sąsiadom i wyrazić sprzeciw wobec kolejnego międzynarodowego konfliktu, może dołączyć do członków wspólnoty o godz. 19 przy Metrze Centrum, na tzw. Patelni. Powiedzmy NIE dla wojny, TAK dla pokoju" - zachęcili autorzy komunikatu.

Wspólnota Sant'Egidio jest ruchem świeckich, założonym w 1968 r. w Rzymie przez Andreę Ricardiego. Skupia ok. 65 tys. osób w 73 krajach. W Polsce działa w Warszawie, Poznaniu i Chojnie, a zaprzyjaźnione grupy inspirujące się jej duchowością także w innych miastach. Jej głównym charyzmatem jest łączenie modlitwy i pomocy ubogim oraz działanie na rzecz pokoju i dialogu międzyreligijnego "w duchu Asyżu".

Wspólnota - zgodnie z informacją - skupia się na tworzeniu mostów przyjaźni z najbardziej marginalizowanymi i wykluczonymi członkami społeczeństwa - bezdomnymi, osobami starszymi, dziećmi ulicy, więźniami czy uchodźcami - inspiracje i siły czerpiąc z regularnej modlitwy i lektury Słowa Bożego. Troszczy się o sprawy pokoju, ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego.

Tradycja wspólnej modlitwy w intencji osób bezdomnych narodziła się w rzymskiej Wspólnocie Sant'Egidio po śmierci bezdomnej Modesty Valenti, która zmarła 31 stycznia 1983 roku w okolicach dworca Termini po tym, jak obsługa karetki odmówiła zabrania jej do szpitala.

W Warszawie pierwsza msza św. za zmarłych bezdomnych odprawiona została kilka lat temu, po śmierci Jarka, jednego z pierwszych przyjaciół Wspólnoty. Eucharystia w tej intencji sprawowana jest również w Poznaniu.