Warszawa: W sobotę na Dworcu Centralnym było mniej uchodźców z Ukrainy niż w tygodniu

Na Dworcu Centralnym jest dziś mniej uchodźców z Ukrainy niż było w tygodniu, jednak mamy do czynienia z napływem falowym - raz tych osób jest więcej, raz mniej - powiedział PAP w sobotę mł. kpt. Michał Wichrowski z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie Dworzec Centralny w Warszawie stał się przystankiem już dla kilkuset tysięcy uchodźców. W sobotę na dworcu cały czas przebywają duże grupy uchodźców. Na antresoli większość z nich odpoczywa, albo śpi przykryta kocami. Na dworcu są też rodziny z dziećmi. "Mój mąż został na Ukrainie, żeby walczyć. My z synem czekamy na dworcu na naszych znajomych, którzy zabiorą nas do siebie do Berlina. Mają po nas przyjechać" - powiedziała reporterowi PAP Diana, która przyjechała do Polski z Kijowa z synem Alexem.

"Uciekłam przed wojną do Warszawy. Ale nie zostanę tu długo. Jeszcze dziś jadę dalej, do Wrocławia, gdzie mieszkają o kilku lat moi znajomi" - podkreśliła z kolei Oleksandra z Lwowa.

Na głównej hali Dworca Centralnego wolontariusze oraz strażacy co chwilę podchodzą do osób, które widać, że są zagubione. Natomiast przed kasami biletowymi wolontariusze rozdają ciepłą kawę i herbatę.

Po hali głównej dworca chodzą też wolontariusze z kartkami informującymi o najbliższych odjazdach autobusów. Na przykład z informacją, że w sobotę o godzinie 21 z Warszawy wyjeżdża autobus do Hamburga. "Mamy jeszcze około 20 wolnych miejsc" - powiedziała reporterowi PAP wolontariuszka.

Dodała, że łącznie jednym autobusem może jechać około 30 osób. "Codziennie pomagamy w transporcie głównie do Francji i Niemiec. Tym transportem mogą pojechać za darmo również osoby z innym obywatelstwem niż ukraińskie. Wszystkie paszporty są honorowane" - podkreśliła.

Na Dworcu Centralnym uchodźcom z Ukrainy pomaga też wolontariuszka Jelena, która kilka lat temu przyjechała do Warszawy na studia z Białorusi. "Studiuje w Warszawie zarządzanie. Od trzech dni przychodzę pomagać" - mówiła w rozmowie z reporterem PAP Jelena. "Osoby te zazwyczaj pytają o ubranie oraz koce" - dodała.

Natomiast przed Dworcem Centralnym od strony al. Jerozolimskich ustawione są namioty, w których osoby mogą bezpłatnie otrzymać jedzenie. Jest też namiot z artykułami pierwszej pomocy jak pieluchy, papier, ręczniki czy koce. W namiocie obok rozdawane są owoce i ciepłe jedzenie - głównie ryż z musem oraz zupy.

Od środy koordynacją działań pomocowych na Dworcu Centralnym zajmują się funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z wojewodą mazowieckim. "Konkretni funkcjonariusze PSP są kierowani na Dworzec Centralny, gdzie udzielają pomocy w transporcie osób niepełnosprawnych, pomagają w transporcie bagażu osób, które podróżują z dziećmi oraz z osobami starszymi. Ponadto na Dworcu Centralnym jest punkt kwalifikowanej pierwszej pomocy" - tłumaczył mł. kpt. Michał Wichrowski z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

"Dodatkowo podstawione są autobusy PSP w celu przewiezienia osób potrzebujących noclegu do punktów recepcyjnych w Warszawie, a także pod Warszawą" - zapewnił strażak.

Wskazał, że w sobotę na Dworcu Centralnym było mniej uchodźców niż w tygodniu. "Jednakże tutaj mamy do czynienia z napływem falowym. Raz tych osób jest więcej raz mniej" - podkreślił.

"Osoby te nie wybierają Polski jako kierunek docelowy, tylko jako punkt tranzytowy. Oni są dyslokowani na lotniska, do pociągów, autobusów w kierunku całej Europy. To oni podejmują decyzję w którym kierunku chcą się udawać dalej. Dzięki pomocy tłumaczy i koordynatorów wojewody mazowieckiego takie transporty są organizowane" - zaznaczył.

Wichrowski zapytany z jakimi problemami zgłaszają się uchodźcy z Ukrainy do strażaków odpowiedział, że najbardziej prozaiczną informacją o którą pytają to gdzie jest toaleta. "Niezrozumiałe są dla nich nasze piktogramy i nasz język, ale funkcjonariusze starają się chociażby przy wykorzystaniu swoich telefonów tłumaczyć ich potrzeby i informować" - zapewnił strażak.