Warszawa: W sobotę społecznicy usuną swastykę ze ściany budynku na Muranowie

W sobotę (15 kwietnia) o godz. 12 na Muranowie Zachodnim przy ul. Miłej 22 odbędzie się pierwszy w tym roku happening Malarzy Podwórkowych. Każdy będzie mógł złapać za pędzel i pomóc w zamalowywaniu nazistowskich swastyk oraz pseudo-graffiti.

Członkowie partnerstwa lokalnego Przepis na Muranów i "malarze podwórkowi" zamalują swastykę na budynku przy ul. Miłej 22, a następnie odświeżą elewację ogrodzenia przedszkola przy ul. Smoczej 22. Organizatorzy zapewniają farby oraz narzędzia do malowania. Wystarczy jedynie założyć swobodny strój, który może się ubrudzić. Organizatorzy zapraszają do pomocy wszystkich chętnych, którym leży na sercu Muranów oraz dbałość o otoczenie.

Po raz pierwszy do akcji wkroczyli w 2018 roku, kiedy to na ścianach warszawskiego Muranowa pojawiły się rasistowskie i neonazistowskie hasła. Wówczas, tego samego dnia skrzyknęli się, chwycili za pędzle i zamalowali skandaliczne napisy.

Tak powstali "Malarze Podwórkowi", którzy pod hasłem "Stop bazgrołom" co roku organizują społeczne happeningi wycelowane przeciwko pseudo-graffiti i dewastowaniu przestrzeni publicznej.

"W marcu 2019 roku do akcji zaprosiliśmy V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego, którego uczniowie razem z nami, w pierwszy dzień wiosny, czyli Dzień Wagarowicza zamalowali rasistowskie napisy na kilkunastu elewacjach. Co nas szczególnie cieszy, akcja ta rozprzestrzeniła m się także w innych częściach Warszawy. Pod wspólną nazwą i logiem rozwija ją Stowarzyszenie Dla Pragi, działając na rzecz estetyki praskich ulic i kamienic. Razem z nimi napisaliśmy też petycję do prezydenta Trzaskowskiego, aby zachęcić Warszawę do stworzenia polityki miejskiej w zakresie walki z pseudo-graffiti. Chcemy, aby problem bazgrołów i przeciwdziałania dewastacji miasta był rozwiązywany systemowo" - powiedział prezes Fundacji Jeden Muranów zrzeszonej w lokalnym partnerstwie "Przepis na Muranów" Marek Ślusarz.

Organizatorzy akcji podkreślają, że nie są przeciwko graffiti ale zależy im, aby w świadomości społecznej doszło odróżniania graffiti od pseudo-graffiti, które jest wypaczeniem jego idei.

"Nie jesteśmy przeciwko graffiti w ogóle, trzeba to głośno powiedzieć. Graffiti czy też szerzej pojęty street-art to element kultury miejskiej, obecny zresztą na całym świecie. Często buduje on w pozytywny sposób wizerunek miasta i jest wyróżnikiem mieszkających w nim, lokalnych twórców. Z tego znany jest Banksy, brytyjska, ale i światowa legenda sztuki ulicznej. Jako mieszkańcy, nie możemy się jednak zgodzić się na niszczenie wszystkiego dookoła wątpliwej jakości artystycznej bazgrołami, często wulgarnymi lub niosącymi przekaz nienawiści. Między piękną ideą graffiti, które jest sztuką, a tzw. pseudo-graffiti, które nie szanuje wysiłku społeczeństwa na rzecz estetyki miasta maluje się gruba, nieprzekraczalna kreska" - wyjaśnił Hubert Malczewski, mieszkaniec Muranowa, członek Partnerstwa Przepis na Muranów.