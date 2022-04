Warszawa: W szpitalu MSWiA otwarto nowoczesny blok chirurgii małoinwazyjnej

W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie otwarto w poniedziałek nowoczesny blok chirurgii małoinwazyjnej. Pacjenci z całej Polski będą tam leczeni w czterech salach operacyjnych z wykorzystaniem m. in. angiografii, neuronawigacji i robota medycznego Da Vinci.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży zaznaczył, że nowo otwarty blok małoinwazyjny był budowany i wyposażany w czasie, gdy CSK MSWiA był na pierwszej linii frontu walki z pandemią.

"Dziś otwieramy blok operacyjny, którego sercem są cztery nowoczesne sale operacyjne. Zespół lekarzy i wszystkich pracowników szpitala MSWiA zasługuje na to, by pracować na najnowocześniejszym, najlepszym sprzęcie. Zasługują na to pacjenci. Dzięki tej nowoczesnej metodzie, małoinwazyjnym zabiegom, skróci się czas ich pobytu w szpitalu, a następnie rekonwalescencji - to jest wartość, z którą trudno dyskutować" - ocenił.

Dyrektor CSK MSWiA prof. Waldemar Wierzba zastrzegł, że z nowego bloku operacyjnego korzystać będą pacjenci z całej Polski.

"Siłą rzeczy najwięcej pacjentów mamy z Warszawy i Mazowsza, a dopiero w dalszej kolejności procentowo z całej Polski, ale nasz wyjazdowy zespół ECMO, który wraz z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym został stworzony przy naszym szpitalu, przywoził śmigłowcami pacjentów z całej Polski" - mówił.

Zastępca dyrektora ds. medycznych dr Artur Zaczyński zaznaczył, że otwarcie nowego bloku operacyjnego to duży skok cywilizacyjny.

"To są najnowocześniejsze technologie. To, czym dysponuje szpital, to rozszerzona rzeczywistość, świat wirtualny, neuronawigacja wspierana obrazem rzeczywistym z ultrasonografii, sale hybrydowe, które pozwalają kardiochirurgom, kardiologom i chirurgom naczyniowym wykonywać operacje bardzo daleko sięgając. Sala robotyczna Da Vinci - tak naprawdę jedyna w województwie - pozwala na wykonywanie operacji kardiochirurgicznych, urologicznych, ginekologicznych i laryngologicznych, żeby nieść pacjentom, za pomocą minimalnie inwazyjnych nacięć, zdrowie i poprawę stanu" - mówił.

Kierownik Kliniki Kardiochirurgii prof. Piotr Suwalski poinformował, że czas hospitalizacji pacjenta z chorobą wieńcową po wszczepieniu by passów za pomocą robota Da Vinci skraca się z około tygodnia do dwóch dni.

"Co też jest ważne, pacjenci wracają do domu, samodzielnie prowadząc samochód, co po przecięciu klatki piersiowej nie było możliwe. Także to stanowi o jakości życia i powrocie nie tylko do zdrowia, ale do aktywności zawodowej i do funkcji rodzinnych" - dodał.

W nowo otwartym bloku operacyjnym będą cztery sale operacyjne. W sali neurochirurgicznej zespół CSK będzie przeprowadzał zabiegi w mózgu i kręgosłupie pacjenta. Obraz głębokich struktur mózgu będzie dostępny dla operatora za pomocą rekonstrukcji 3D obrazów uzyskiwanych ze śródoperacyjnego aparatu RTG. Unikalną cechą tej sali jest rozszerzona rzeczywistość AR, która pozwala na wzajemne nakładanie się obrazów pola operacyjnego, obrazów z neuronawigacji i wirtualnych trajektorii.

Sala robotyczna została wyposażona w robota chirurgicznego Da Vinci. Dzięki niemu lekarz wykonuje zabieg, bazując na dziesięciokrotnie powiększonym obrazie 3D HD, sterując robotycznymi ramionami wyposażonymi w precyzyjne narzędzia chirurgiczne. Zabieg odbywa się poprzez wykonanie czterech niewielkich nacięć, bez naruszenia ciągłości powłok skórnych pacjenta.