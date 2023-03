Warszawa: W Wojskowym Instytucie Medycznym otwarto zmodernizowaną Klinikę Neurologiczną

Choroby sercowo-naczyniowe dziesiątkują nasze społeczeństwo. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji poprawimy niechlubne statystyki - powiedział w środę dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. prof. Grzegorz Gielerak, podczas otwarcia zmodernizowanej Kliniki Neurologicznej.

W Wojskowym Instytucie Medycznym otwarto w środę zmodernizowaną Klinikę Neurologiczną. Po remoncie oddział dysponuje 16 nowocześnie wyposażonymi i monitorowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla najciężej chorych, głównie po udarze mózgu.

"To jedna z największych klinik w naszym instytucie i jedna z największych klinik neurologii w Warszawie, w której pomoc znajdą pacjenci wymagający m.in. interwencyjnego leczenia udaru mózgu" - powiedział szef WIM gen. prof. Grzegorz Gielerak.

Poinformował, że modernizacja kliniki kosztowała 12 mln zł, a dotacje na ten cel udało się pozyskać z resortu obrony narodowej. "Klinika Neurologiczna obok Kiniki Kardiologii, Zakładu Radiologii Interwencyjnej i Kliniki Chirurgii Naczyniowej, stanowi układ domykający obszar opieki nad pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi" - wskazał dyrektor WIM.

Zwrócił uwagę, że choroby sercowo-naczyniowe wchodzą w skład chorób cywilizacyjnych i odpowiadają za blisko 50 proc. przyczyn zgonów.

Prof. Gielerak podkreślił, że zmodernizowana klinika będzie dysponować "największymi na terenie Warszawy możliwościami leczenia pacjentów wymagających poważnych interwencji". "W skład tej kliniki wchodzi oddział intensywnej terapii, który liczy aż 15 łóżek" - zaznaczył.

Jak dodał, Wojskowy Instytut Medyczny w swojej działalności chce przede wszystkim skupić się na leczeniu skutków chorób cywilizacyjnych. "A choroby sercowo-naczyniowe należą do grupy chorób, która najbardziej dziesiątkuje nasze społeczeństwo. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji tę niechlubną statystykę poprawimy" - powiedział szef WIM.

Kierownik Kliniki Neurologicznej prof. Adam Stępień akcentował, że 15 łóżek na intensywnej terapii zapewni komfort pracy lekarzom dyżurnym i całemu SOR-owi. "Ponad 50 proc. świadczeń zdrowotnych udzielanych +na ostro+ w szpitalu dotyczy pacjentów neurologicznych. Dzisiaj zyskujemy nową jakość możliwości świadczenia usług chorym" - podkreślił prof. Stępień.

Zastępca kierownika Kliniki Neurologicznej dr Jacek Staszewski powiedział, że "w Polsce co 8 minut ktoś zapada na udar". "Udar jest trzecią co do częstości przyczyną zgonu oraz najczęstsza przyczyną niepełnosprawności osób dorosłych. Dlatego jesteśmy zadowoleni, że możemy w końcu otworzyć jeden z najnowocześniejszych w Polsce, ale też w Europie, oddział udarowy, który będzie w stanie przyjąć większa grupę pacjentów i leczyć ich jeszcze skuteczniej niż do tej pory" - powiedział dr Staszewski.

Zaznaczył, że stosowanie leczenia mechaniczną trombektomią to już nie tylko teraźniejszość, ale także przyszłość neurologii. "Wchodzimy aktualnie w erę neurologii interwencyjnej, która w końcu da możliwość pełnego powrotu do zdrowia chorujących na udar mózgu, ale też inne choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego" - wskazał dr Staszewski.

Podkreślił, że "dostęp do sali udarowej wyposażonej w nowoczesne monitorowanie, możliwość korzystania z doświadczonej kadry medycznej WIM, wykorzystanie dwóch angiografów i dwóch rezonansów magnetycznych stawia nas na równi z najbardziej wiodącymi ośrodkami udarowymi w Polsce i Europie".

Przedstawiciel MON generał dywizji Dariusz Pluta podkreślił, że modernizacja kliniki to duży krok w rozwoju szpitala. "Wojskowy Instytut Medyczny jest bardzo ważną instytucją w Ministerstwie Oborny Narodowej. (...) W ramach realizacji pakietu wzmocnienia i zwiększenia liczebności polskiej armii, również zwiększamy możliwości zabezpieczenia personelu wojskowego" - dodał.

Otwarcie Kliniki Neurologii wraz z wcześniejszym zakupem nowego aparatu w pracowni diagnostyki naczyniowej oraz nowo uruchomionym drugim aparatem rezonansu magnetycznego ma być kolejnym krokiem w budowaniu najnowocześniejszego w kraju systemu kompleksowej diagnostyki chorych z chorobami naczyniowymi mózgu.

Pacjenci z udarem niedokrwiennym mózgu będą mieli dostęp m.in. do leczenia z zastosowaniem trombektomii mechanicznej oraz stentowania naczyń domózgowych.

Po remoncie kliniki poprawie ma ulec także opieka nad pacjentami z chorobami demielinizacyjnymi układu nerwowego oraz chorobami układu pozapiramidowego. Aktualnie Klinika Neurologii WIM-PIB jako jedyna w kraju oferuje chorym na stwardnienie rozsiane (SM) kompleksową opiekę specjalistyczną (KOSM), polegającą na zapewnieniu dostępu chorym do wszystkich specjalistów i rehabilitacji w przyśpieszonym trybie.

Obecnie w programie NFZ leczenia SM pod opieką Kliniki jest 600 chorych. W Oddziale Szybkiej Diagnostyki Neurologicznej powstała nowoczesna sala do leczenia lekami immunomodulującymi i leczenia chorych z dystonią z zastosowaniem toksyny botulinowej. Obecnie w Klinice leczonych jest blisko 400 chorych na dystonię z całego kraju.

Nowo wyremontowana Kliniki Neurologiczna zacznie przyjmować pacjentów 6 marca.