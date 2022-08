Warszawa: W wyniku awarii kolektorów ściekowych w 2019 i 2020 r. do Wisły trafiły duże ilości szkodliwych substancji

W wyniku awarii kolektorów ściekowych w 2019 i 2020 r. do Wisły trafiły duże ilości szkodliwych substancji, takich jak azot i fosfor.

Po awarii warszawskiej oczyszczalni ścieków samą tylko Wisłą wpływa do Bałtyku tyle fosforu, ile z terenu całej Szwecji - przekazał PAP we wrześniu 2019 r. Lars Sonesten, ekspert ze Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego w Uppsali.

"W tej chwili największe zagrożenie istnieje dla wód Wisły, ale im dłużej nieoczyszczone ścieki przedostają się do rzeki, tym bardziej negatywnie wpływają one na stan Morza Bałtyckiego. Najgorsze jest uwalnianie się fosforu, który odpowiada za zakwit glonów" - ocenił Lars Sonesten, który jest także przewodniczącym komisji na rzecz ochrony Bałtyku Helcom.

Według wyliczeń naukowca za sprawą niesprawnej oczyszczalni ścieków w Warszawie do Bałtyku przedostaje się dziennie 2,3 tony fosforu. Taka ilość tego pierwiastka wpływa każdego dnia do morza ze Szwecji, która ma dłuższą linię brzegową niż Polska, głównie za sprawą rolnictwa, która odpowiada rocznie za emisję od 700 do 800 ton fosforu rocznie.

Natomiast zgodnie z informacjami przekazanymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we wrześniu 2020 r., w okresie od 29 sierpnia do 22 września 2020 r. do Wisły dostało się blisko 300 t azotu i ponad 30 t fosforu.

W ekspertyzie Wód Polskich wskazano, że zrzut nieoczyszczonych ścieków do Wisły w Warszawie najsilniej oddziaływał na ekosystem rzeki w strefie mieszania, czyli obszarze w obrębie, którego ścieki rozcieńczają się w wodzie. Strefa mieszania rozciągała się aż przez 5 km od miejsca awarii, wzdłuż lewego brzegu Wisły.

W materiale przygotowanym przez Wody Polskie zwrócono uwagę, że "w obszarze, na którym zanieczyszczenia nie zmieszały się jeszcze z głównym nurtem, najważniejszym parametrem był azotan amonowy, który najsilniej wpływa na ryby, chociaż sam w sobie nie jest groźny".