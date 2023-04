Warszawa: Wandale zniszczyli kolejne drzewa rosnące przy ulicy Puławskiej

Wandale zniszczyli posadzone jesienią dwa młode dęby czerwone. Przycięto im gałęzie, co znacząco ograniczy ich wzrost i poprawny rozwój korony w kolejnych latach. To już kolejny przypadek dewastacji drzew na Ursynowie. Sprawa została zgłoszona na policję.

Nie wiadomo jeszcze, czy drzewa przeżyją tą dewastację. "To młode nasadzenia. Będziemy je obserwować. Nie powinny uschnąć, bo widać, że te cięcia były zrobione jedynie, by ograniczyć ich rozrost, żeby nie przysłoniły elewacji i reklam, które znajdują się za nimi" - wyjaśniła PAP rzeczniczka Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska.

Podkreśliła, że nie jest to pierwszy taki przypadek w tym rejonie. W listopadzie 2021 r. w podobny sposób uszkodzonych zostało 15 młodych drzew przy reklamach wzdłuż ul. Pileckiego. W czerwcu 2022 r. wandale zniszczyli ponad 40 drzew przy reklamach w al. KEN, ul. Poleczki i Puławskiej. W ostatniej sprawie prowadzone jest postępowanie administracyjne.

"Ten wandalizm, jeśli chodzi o niszczenie zieleni w rejonie ulicy Puławskiej, zdarza się dość często. Dlatego apeluję do mieszkańców, jeśli zaobserwują jakieś działania przy drzewach w pasie reklam czy przy centrach handlowych, to warto skontaktować się ze służbami miejskimi i zapytać, czy jest to działanie na zlecenie, czy też ktoś działa na własną rękę i niszczy zieleń. Wtedy możemy szybciej zareagować" - zaznaczyła rzeczniczka.

Takie podejrzenia najlepiej zgłaszać do Zarządu Zieleni pod numerem tel. +48 22 277 42 00 lub na kontakt@zzw.waw.pl lub do Straży Miejskiej - 986. Można to zrobić także za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.