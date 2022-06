Warszawa: Weekendowe utrudnienia w związku z przemarszami, rolkarzami i pielgrzymką

W najbliższy weekend, 4 i 5 czerwca, odbędą się liczne wydarzenia, które na warszawskich ulicach mogą spowodować czasowe zmiany w ruchu drogowym. Dla pojazdów komunikacji publicznej przygotowano trasy objazdowe - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego

W sobotę o godz. 10 w Parku Świętokrzyskim rozpocznie się zgromadzenie, którego uczestnicy przemaszerują ulicami Świętokrzyską, Marszałkowską, przez pl. Bankowy, ulicą Senatorską przed gmach przy ul. Miodowej 15 i dalej Miodową, Bonifraterską pod wiadukt przy ul. Słomińskiego.

Kolejne zgromadzenie zaplanowane zostało na pl. Krasińskich. Osoby biorące w nim udział w godz. 13.30-15 przejdą ulicami Miodową, Senatorską, pl. Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, rondo ONZ, al. Jana Pawła II, al. "Solidarności", Kapucyńską, Miodową do pl. Krasińskich.

Jak przekazał ZTM podczas tych przemarszów swoje trasy mogą zmienić autobusy linii: 106, 116, 160, 171, 174, 178, 180, 190, 222, 503, 517, 518 i 520.

Także w sobotę na ulicach pojawią się rolkarze z Nightskating Warszawa, którzy wieczorem spowodują utrudnienia w ośmiu dzielnicach. Tego dnia odbędą się dwa przejazdy - oba rozpoczną się przed pomnikiem Mikołaja Kopernika. Rolkarze spowodują utrudnienia dla kierowców i komunikacji miejskiej na Śródmieściu, Woli, Bemowie, Włochach, Mokotowie, Ursynowie, Wilanowie i Pradze-Południe.

Dla mniej doświadczonych organizatorzy przygotowali trasę "Kids". Rolkarze wyruszą na nią o godzinie 19 spod pomnika Kopernika. Przejazd poprowadzony został ulicami: Krakowskie Przedmieście, Tokarzewskiego-Karaszewicza, pl. Piłsudskiego, Królewska, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie, al. Jana Pawła II, rondo ONZ, Prosta, Towarowa, Okopowa, al. "Solidarności", al. Jana Pawła II, rondo ONZ, Świętokrzyska, Marszałkowska, Królewska, pl. Piłsudskiego, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Krakowskie Przedmieście.

Wytrawniejsi wrotkarze i rolkarze zbiorą się pod pomnikiem Kopernika o godz. 21 by około godz. 22 wyruszyć na 52-kilometrowy przejazd. Trasa "Extreme" została wyznaczona ulicami: Krakowskie Przedmieście, Tokarzewskiego-Karaszewicza, pl. Piłsudskiego, Królewska, Marszałkowska, pl. Bankowy, al. "Solidarności", Okopowa, Leszno, Górczewska, Lazurowa, al. 4 Czerwca 1989 r., Al. Jerozolimskie, Łopuszańska, al. Krakowska, Komitetu Obrony Robotników, Żwirki i Wigury, Bennetta, Narkiewicza, Wirażowa (postój), Poleczki, Pileckiego, Cieszewskiego, al. KEN, Płaskowickiej, Branickiego, Przyczółkowa, Wiertnicza, Powsińska, Czerniakowska, al. Becka, most Siekierkowski, Wał Miedzeszyński, most Poniatowskiego, Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, Królewska, pl. Piłsudskiego, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Krakowskie Przedmieście.

"Na trasach obu przejazdów będą występować czasowe zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej" - poinformował ZTM.

Z kolei w niedzielę z Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela do Wilanowa przejdzie pielgrzymka z okazji Święta Dziękczynienia. Procesja rozpocznie się o godz. 7.40, a jej uczestnicy przejdą ulicami Świętojańską, pl. Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, rondo de Gaulle'a, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Belwederską, Jana III Sobieskiego, al. Rzeczypospolitej, Hlonda. Przemarsz zakończy się około godz. 11.30. Do skrzyżowania ul. Sobieskiego z Nałęczowską procesja będzie szła jezdnią w kierunku Wilanowa (ruch w kierunku przeciwnym będzie utrzymany). Na dalszym odcinku zostaną wyłączone z ruchu obydwie jezdnie. W czasie procesji swoje trasy zmienią autobusy linii: 107, 116, 118, 119, 148, 159, 164, 166, 172, 178, 180, 195, 217, 222, 503, 519, 522.

W związku z organizacją uroczystości przed Świątynią Opatrzności Bożej od godz. 9 w sobotę do niedzieli do końca dnia wyłączona z ruchu będzie zachodnia jezdnia al. Rzeczpospolitej (w kierunku świątyni) pomiędzy ul. Hlonda a ul. Sejmu Czteroletniego. Jezdnia w kierunku centrum zostanie wyłączona w niedzielę, w godz. 6-22.

Natomiast w niedzielę od godz. 6 do 22 całkowicie wyłączona dla ruchu zostanie ul. Hlonda na odcinku od al. Rzeczpospolitej do ul. Ledóchowskiej. W tym dniu wyznaczone zostaną również dodatkowe miejsca postojowe na zewnętrznych pasach al. Rzeczpospolitej. Te na jezdni wschodniej będą dostępne od godz. 6, natomiast te po stronie zachodniej po przejściu pielgrzymki, od około godz. 11.45. Parkingi dla pielgrzymów (w godz. 6-22) będą działać również przy ul. Branickiego na dwóch skrajnych pasach pomiędzy ul. Ledóchowską a al. Rzeczpospolitej (dla aut osobowych) oraz na ul. Przyczółkowej od ul. Klimczaka do Branickiego (jeden pas jezdni przeznaczony dla autokarów). Wyłączenia i zamknięcia tych pasów z ruchu potrwają do godz. 22.

W sobotę od godz. 9 trasy autobusów linii 217, 522 i N81 zostaną skrócone do skrzyżowania al. Rzeczypospolitej z ulicami Hlonda i Klimczaka. Natomiast w niedzielę autobusy linii 217 i 522 będą dojeżdżały tylko do skrzyżowania al. Rzeczypospolitej i ul. Oś Królewska. Tego dnia do obsługi obu linii zostaną skierowane wyłącznie autobusy przegubowe, które będą kursowały z większą częstotliwością, według specjalnego rozkładu jazdy.