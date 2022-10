Warszawa: Wernisaż wystawy "Janusz Krasiński – przeciw milczeniu" w Kordegardzie - w czwartek

W Kordegardzie - Galerii Narodowego Centrum Kultury (NCK) 13 października odbędzie się wernisaż ekspozycji "Janusz Krasiński – przeciw milczeniu", którą w przeddzień 10. rocznicy śmierci pisarza przygotowało Muzeum Literatury we współpracy z NCK.

Jak wyjaśniono na stronie Muzeum Literatury, "jest pierwsza przekrojowa i jednocześnie symboliczna prezentacją życia i twórczości wybitnego pisarza, w czasie wojny więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych: Auschwitz, Hersbruck i Dachau, a w powojennej Polsce stalinowskich kazamatów w Warszawie na Mokotowie, w Rawiczu i we Wronkach".

"Wystawa, którą otwieramy w przeddzień 10. rocznicy śmierci pisarza, przybliża jego życie i - co najistotniejsze - ma zachęcić do czytania jego powieści oraz przyczynić się do powrotu na sceny teatralne stworzonych przez niego dramatów" - napisali organizatorzy.

Na ekspozycji w Kordegardzie i na planszach przed nią przedstawiona zostanie biografia i osiągnięcia twórcze autora "Przełomu". Zwiedzający zobaczą prezentacje okładek pierwszych wydań jego książek, afisze i programy teatralne, a także dokumenty świadczące o jego zaangażowaniu w życie literackie i społeczne.

Przypomniano, że od 1941 r. Janusz Krasiński był członkiem Szarych Szeregów. "W czasie Powstania Warszawskiego trafił wraz z matką do obozu przejściowego w Pruszkowie, a stamtąd oboje zostali wywiezieni do Auschwitz-Birkenau, gdzie Zofia Krasińska straciła życie. Później pisarz był więziony w Hersbruck pod Norymbergą, skąd dotarł +marszem śmierci+ do Dachau" - czytamy w informacji.

"W kwietniu 1945 r. Krasiński doczekał się wyzwolenia, aby po dwóch latach, po powrocie do Polski, usłyszeć w sfingowanym procesie wyrok piętnastu lat więzienia" - napisano. Przebywał w zakładach karnych m.in. w Warszawie na Mokotowie, w Rawiczu i we Wronkach. Krasińskiego zwolniono z więzienia po dziewięciu latach, w maju 1956 roku.

"Po opublikowaniu na łamach tygodnika +Po Prostu+ (nr 39/1956) wiersza +Karuzela+, pisarz tworzy kolejne dzieła, w których w literacko znakomitej formie, daje świadectwo tragicznym doświadczeniom polskich patriotów. W centrum wszystkich jego utworów jest sumienie człowieka poddawane najtrudniejszym próbom" - czytamy o autorze.

Podkreślono, że "pięciotomowy cykl, na który składają się powieści: +Na stracenie+, +Twarzą do ściany+, +Niemoc+, +Przed agonią+ i +Przełom+, to dzieło niezwykłe, dające wgląd w historię Polski na przestrzeni kilkudziesięciu lat".

Koncepcja i scenariusz wystawy - Maria Dorota Pieńkowska. Konsultacje - Barbara Krasińska. Projekt plastyczny wystawy w Kordegardzie - Anna Nowak-Kacprzak. Projekt plastyczny wystawy planszowej - Anna Maria Bauer.

Wernisaż ekspozycji - 13 października o godz. 18. Wystawa w Kordegardzie - Galerii Narodowego Centrum Kultury potrwa do 13 listopada.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.