Warszawa: Wielkanocny rozkład jazdy komunikacji miejskiej

W Wielkanoc pojazdy komunikacji miejskie będą kursowały zgodnie ze świątecznymi rozkładami jazdy - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

16 kwietnia w Wielką Sobotę autobusy linii dziennych i lokalnych będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, a linii nocnych zgodnie z rozkładem weekendowym. Autobusy linii 195 nie wyjadą na ulice, a dla linii 193 zostanie wprowadzony specjalny rozkład jazdy.

Do Cmentarza Północnego z Metra Młociny dowiozą autobusy specjalnej linii C40.Dla tramwajów, metra i SKM będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy. "Linie tramwajowe 27 i 28 będą obsługiwane długimi składami" - przekazał ZTM.

W świąteczną niedzielę i poniedziałek (17-18 kwietnia) autobusy będą podjeżdżały na przystanki zgodnie ze świątecznym rozkładem jazdy. Dla autobusów linii nocnych w nocy z niedzieli na poniedziałek będzie obowiązywał rozkład weekendowy, a z poniedziałku na wtorek niedzielny.

NA trasy nie wyjadą autobusy linii: 102, 107, 109, 117, 118, 121, 126, 129, 139, 156, 182, 187, 188, 192, 193, 195, 196, 200, 201, 204, 219, 220 i 527.

Dla autobusów linii: 106, 111, 112, 133, 136, 141, 152, 153, 165, 170, 172, 180, 189, 194, 212, 218, 255, 263, 512, 523 i 900 zostaną wprowadzone specjalne rozkłady jazdy.

Autobusy linii 131, 164, 177, 251 i 735 będą kursowały na trasach zmienionych.

Dla linii 131 będzie obowiązywała trasa: Dworzec Centralny - Sadyba, a dla 164: Wilanów - Kępa Zawadowska. Autobusy linii 177 zostaną skierowane na trasę wydłużoną: Ursus Ratusz - … - Ryżowa - Środkowa - Szyszkowa - Al. Krakowska - P+R AL. Krakowska. Dla linii 251 zostaną wprowadzone wybrane kursy przez Ogród Botaniczny: Metro Wilanowska - … - Warszawska - Borowa - Prawdziwka - OGRÓD BOTANICZNY - Prawdziwka - Borowa - Warszawska - … - CH Stara Papiernia. Autobusy linii 735 nie będą podjeżdżały do przystanku Kupiecka.

Tramwaje będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy. Na ulice nie wyjadą składy linii: 13, 14, 18, 25 i 28. Specjalne rozkłady jazdy zostaną wprowadzone dla linii: 1, 2, 9, 17, 22 i 33. Tramwaje linii 4 będą obsługiwały trasę zmienioną: Żerań Wschodni - … - Puławska - Woronicza - Wołoska - Marynarska - PKP Służewiec.

Pociągi metra w godzinach 8 - 21 będą podjeżdżały na stacje co ok. 7 min 30 s, a wcześnie rano i wieczorem co ok. 10 min. W nocy z 17 na 18 kwietnia będą realizowane kursy nocne.

Dla pociągów SKM będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy.