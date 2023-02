Warszawa: Wkrótce 31. Światowy Dzień Chorego

W 31. Światowym Dniu Chorego - 11 lutego centralne uroczystości odbędą się w Warszawie w stołecznym sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. Tego dnia kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył mszy św. w hospicjum Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz spotka się z chorymi i personelem placówki.

Hasłem tegorocznego 31. Światowego Dnia Chorego są słowa "Współczucie, jako synodalna realizacja uzdrowienia".

W specjalnym orędziu na ten dzień papież Franciszek zwraca uwagę, że choroba, która jest częścią ludzkiego doświadczenia może "stać się czymś nieludzkim, jeśli jest przeżywana w izolacji i opuszczeniu, jeśli nie towarzyszy jej troska i współczucie".

"Poprzez doświadczenie słabości i choroby możemy nauczyć się podążać razem zgodnie ze stylem Boga, który jest bliskością, współczuciem i czułością" - wskazał papież.

Zaznaczył, że Światowy Dzień Chorego nie jest tylko wezwaniem do modlitwy i bliskości z cierpiącymi, ale ma również na celu uwrażliwienie wiernych, instytucji służby zdrowia i społeczeństwa obywatelskiego.

Zastrzegł, że wdzięczności musi towarzyszyć "aktywne poszukiwanie w każdym kraju strategii i środków, aby każdy człowiek miał zagwarantowany dostęp do opieki i podstawowe prawo do ochrony zdrowia".

Prezentacja orędzia papieża Franciszka na XXXI Światowy Dzień Chorego odbędzie się 8 lutego o godz. 11.00 w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie. Weźmie w niej udział m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii prof. Łukasz Szumowski, który poruszy temat postępów w dziedzinie technologii medycznych, dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW, Filip Szymański oraz Jarosław Cyrynger ze Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi.

W ramach obchodów 31. Światowego Dniu Chorego główne uroczystości 11 lutego odbędą się w Warszawie w stołecznym sanktuarium Matki Bożej z Lourdes o godz. 11.00. Tego dnia "kard. Kazimierz Nycz będzie modlił się w o godz. 10.00 w hospicjum Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz spotka się z chorymi i personelem placówki" - poinformowało biuro prasowe archidiecezji warszawskiej.

W niedzielę 12 lutego przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia bp Romuald Kamiński będzie przewodniczył eucharystii w intencji pacjentów i personel medyczny w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Msza św. z udziałem środowisk hospicyjnych o godz. 9.00 będzie transmitowana przez Program I Polskiego Radia - poinformowała diecezja warszawsko-praska.

Następnego dnia, 13 lutego obchody Światowego Dniu Chorego odbędą się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W programie będzie msza św. o godz. 14.30, po której zaplanowano spotkanie z pacjentami.

W szpitalach na terenie archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej posługują kapłani diecezjalni oraz wielu zakonników, m.in. jezuici, orioniści, bonifratrzy, kamilianie czy marianie.

Światowy Dzień Chorego przypada co roku 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Ustanowił go w 1992 r. papież Jan Paweł II, aby w tym dniu Kościół oddał się modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.