Warszawa: Włożyli metalowy pręt w koło; kiedy kierowca wysiadł ukradli mu torbę z 23 tys. dolarów

Policjanci zatrzymali 45-letniego obywatela Gruzji, który odpowie za kradzież 23 tys. dolarów, leżących na fotelu pasażera samochodu - poinformował w piątek podinsp. Robert Szumiata z śródmiejskiej komendy policji. Funkcjonariusze są pewni, że Gruzin nie działał sam, a przestępcy aby unieruchomić auto i wywabić z niego kierowcę, użyli metalowego pręta, który włożyli w koło pojazdu.

Jak przekazał policjant przestępcy, aby ukraść pieniądze najprawdopodobniej obserwowali wcześniej swoją ofiarę. "Widząc, że mężczyzna wychodzi z kantoru, a następnie z banku i ma przy sobie skórzaną torbę słusznie przypuszczali, że mogą się w niej znajdować pieniądze" - podał podinsp. Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji I.

Dodał, że chcąc zdobyć gotówkę włożyli w koło terenowego subaru metalowy pręt i czekali, aż mężczyzna wsiądzie do samochodu i ruszy. "Kiedy kierowca usłyszał niepokojący hałas wysiadł z pojazdu, żeby sprawdzić, co się stało, wtedy został okradziony. Jeden z przestępców zakradł się do samochodu i zabrał torbę z tylnej kanapy. Pokrzywdzony dopiero po kilku minutach zorientował się, co się stało i powiadomił policję" - przekazał Szumiata. W torbie było 23 tys. dolarów amerykańskich.

Sprawą zajęli się policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. To oni po wielotygodniowej analizie nagrań z kamer monitoringu, wytypowali i zatrzymali jedną z osób podejrzewanych o to przestępstwo. "Wiadomo już, że obywatel Gruzji nie działał sam i że grupa ma na swoim koncie inne podobne przestępstwa" - poinformował Szumiata.

45-latek usłyszał zarzut kradzieży i ukrywania dokumentów, które znajdowały się w skradzionej torbie. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.