Warszawa: Wnioski o eko-dotacje od miasta tylko do końca miesiąca

Tylko do 31 marca warszawiacy mają czas na złożenie wniosków o dotacje na realizację wybranych inwestycji ekologicznych. Dofinansowanie od miasta można otrzymać na likwidację azbestu i tzw. małą retencję – poinformował stołeczny ratusz.

"Na wsparcie mogą liczyć m.in. mieszkańcy, którzy chcą usunąć wyroby lub odpady zawierające azbest. Choć zgodnie z prawem właściciele i zarządcy nieruchomości mają na to czas do końca 2032 r., miasto dotacjami zachęca do tego już teraz" - zachęca ratusz.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, pakowanie i transport wyrobów zawierających azbest oraz przekazanie ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Warszawiacy mogą liczyć na pokrycie nawet 100 proc. poniesionych kosztów.

Dotację mogą otrzymać również mieszkańcy inwestujący w tzw. małą retencję, czyli instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Tutaj maksymalne dofinansowanie sięga do 80 proc. kosztów inwestycji, przy czym nie może ono przekroczyć 4 tys. zł dla osób fizycznych oraz 10 tys. zł dla pozostałych podmiotów.

Wnioski o dotacje można składać tylko do końca tego miesiąca. Za datę złożenia dokumentu uznaje się datę jego wpłynięcia do Urzędu m.st. Warszawy. Wniosek o udzielenie dofinansowania należy złożyć w: Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy; kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy al. Jerozolimskich 44; Biurze Ochrony Środowiska na pl. Bankowym 2 (XIV piętro, p. 1409). Wniosek można przesłać pocztą na adres: Urząd m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Aleje Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa.

Ratusz zwrócił uwagę, że "mieszkańcy ubiegający się o dofinansowanie powinni pamiętać, że rozpoczęcie inwestycji nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji".