Warszawa: Wszyscy lokatorzy wrócili do mieszkań po awarii ciepłowniczej na Woli

Do wycieku gorącej wody doszło 10 marca przy ulicy Brożka 2A na warszawskiej Woli. Woda podmyła budynek i okazało się, że nie wszyscy mieszkańcy mogą wrócić do mieszkań. W weekend nadzór budowlany zezwolił na ich powrót.

"W weekend do swoich mieszkań wrócili lokatorzy ostatniego pionu budynku przy ul Brożka 2A. Po przedstawieniu przez wspólnotę mieszkaniową ekspertyzy, z której wynika, że podczas zdarzenia konstrukcja budynku nie została naruszona, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przywrócił tę część budynku do użytku. Na tym kończą się następstwa wycieku gorącej wody w dniu 10 marca" - poinformował we wtorek rzecznik dzielnicy Wola Mateusz Witczyński.

10 marca wieczorem doszło do awarii ciepłowniczej przy ul. Brożka 2A na warszawskiej Woli. Pękł przewód ciepłowniczy zasilający budynek. Na chodniku powstała wyrwa o średnicy kilku metrów. Gorąca woda podmyła też blok. Mieszkańcy budynku musieli się ewakuować, noc spędzili u znajomych i rodziny.

Następnego dnia przywrócono prąd i część mieszkańców mogła wrócić do mieszkań. "Z użytkowania wyłączony został jeden pion bloku przy Brożka 2A. Jest to 5 lokali, zamieszkiwanych przez 11 osób. Wszystkie rodziny z tego pionu zadeklarowały pozostanie u rodziny i znajomych" - przekazał wówczas rzecznik Woli.

Na miejscu pracowała specjalna komisja, która badała skutki awarii. Na szczęście okazało się, że po dwóch tygodniach mieszkańcy feralnego pionu mogą wrócić do lokali.