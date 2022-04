Warszawa: Wszystkie stacje metra już działają

Stacje metra w centrum już działają. Pociągi metra na obydwu liniach kursują normalnie - poinformowała PAP rzeczniczka metra Anna Bartoń.

Jak przekazała wcześniej Anna Bartoń, na polecenie policji konieczne było zamknięcie kilku stacji na obydwu liniach metrach. "Wpłynęły do nas zgłoszenia, które musieliśmy sprawdzić. Nie zostały potwierdzone" - powiedział mł. asp. Rafał Rutkowski z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Pociągi na linii M1 kursowały na odcinku od Kabat do Wilanowskiej oraz od Dworca Gdańskiego do Młocin. Na linii M2 od Dworca Wileńskiego do Trockiej.

Na ulice wyjechały autobusy komunikacji zastępczej. ZTM zachęcał też do korzystania z komunikacji naziemnej.