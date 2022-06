Warszawa: WUM przeszkoli 400 ukraińskich lekarzy m.in. w zakresie medycyny ratunkowej

Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) przeszkolą 400 ukraińskich lekarzy w zakresie medycyny ratunkowej, medycyny pola walki i opatrywania urazów wielonarządowych w warunkach wojennych - przekazał we wtorek PAP rzecznik uczelni Jarosław Kulczycki.

Rzecznik WUM poinformował, że w uczelni gościła delegacja z Iwano-Frankowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, w której udział wzięli prof. Oryna Detsyk, prof. Ulyana Kuz, prof. Iryna Kozova oraz prof. Irena Kozlova.

Członkinie delegacji spotkały się z rektorem WUM prof. Zbigniewem Gaciongiem i prof. Robertem Gałązkowskim prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu i kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM.

"Rozmowy dotyczyły współpracy między uniwersytetami w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. Ustalono, że specjaliści z WUM przeszkolą 400 lekarzy ukraińskich w zakresie ratownictwa medycznego. Szkolenia będą odbywały się na terytorium Ukrainy. Do Polski z kolei będą przyjeżdżały pięcioosobowe zespoły ukraińskich instruktorów ratownictwa medycznego by odbyć dwutygodniowe szkolenia na WUM. Po powrocie na Ukrainę instruktorzy swoją wiedzę przekażą tamtejszym lekarzom i ratownikom medycznym. Dodatkowo planowany jest zakup sprzętu do nauczania pierwszej pomocy i wysłanie go na Ukrainę" - przekazał rzecznik WUM.

Ukraińska delegacja spotkała się również z prorektorem WUM ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju prof. Pawłem Włodarskim, z którym rozmawiała o dalszej współpracy uniwersytetów i możliwościach organizacji wyjazdów studyjnych ukraińskich pracowników naukowych do Polski i wymianie studentów.

Rozmawiano też na temat organizacji szkoleń dla ukraińskich psychologów w zakresie terapii Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) w ramach współpracy WUM z Uniwersytetem SWPS.

Wizyta została zorganizowana w ramach programu Erasmus+.